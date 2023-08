La notizia è clamorosa e sta già facendo impazzire migliaia e migliaia di follower. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è nuovamente legata sentimentalmente con un suo ex partner. Non ci sono stati degli annunci ufficiali da parte della ragazza né dall’uomo, ma sembrano esserci delle fonti molto affidabili che li hanno rivisti insieme. Lei è Nikita Pelizon, vincitrice della scorsa edizione del reality show, che si sarebbe di nuovo fidanzata.

Abbiamo anche il nome e cognome di colui che sarebbe riuscito a riconquistare Nikita Pelizon, la quale sarebbe nuovamente fidanzata. Recentemente lei si è lasciata con l’ex gieffino Matteo Diamante, come confermato dal giovane: “Abbiamo idee diverse, forse siamo cresciuti in maniera differente”. E lei aveva aggiunto: “Mi spiace, ma sono anche grata del fatto che chi era presente quando ribadivo che eravamo liberi e che non ero innamorata, non abbia alimentato tutto ciò. Rimane il bene e basta”.

Nikita Pelizon è di nuovo fidanzata: “Tornata assieme all’ex”

Nikita Pelizon è fidanzata e ora si attende solamente qualche intervento della modella originaria di Trieste. La segnalazione a Deianira Marzano e Amedeo Venza è stata chiarissima, infatti questa follower le ha detto: “Nikita e il suo ex si risentono, si sono anche rivisti a Napoli insieme ad altri amici in comune”. Deianira ha comunque precisato: “Magari in amicizia, boh…Pare lei stesse sulla barca di lui…”. Ma vediamo di chi stiamo parlando.

Nikita sarebbe tornata insieme a Valerio Tremiterra, con il quale aveva avuto una love story di breve durata, parliamo di un mese. Come riferito da Tag24, lui ha 51 anni e lavora come imprenditore a Milano. Ha infatti un’attività dedita alla ristorazione e ha il soprannome di Tremishow. Ai tempi della pandemia da coronavirus, lui “ha partecipato ad un flashmob volto a sensibilizzare il governo sulla situazione dei ristoratori colpiti gravemente dalla crisi economica”.

Nikita ha invece 29 anni e in passato, prima del GF Vip, ha preso parte ad Ex on the beach e Pechino Express 2022, quando ha partecipato in compagnia della sua amica Helena Prestes, la quale è poi stata all’Isola dei Famosi.