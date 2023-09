Vittorio Sgarbi, la storia d’amore con Sabrina Colle. Una relazione che sembra procedere per il meglio: ben 25 lunghi anni di vita condivisa tra il noto critico d’arte italiano e l’attrice. Nelle ultime ore lo scatto di coppia ha conquistato la scena e meritato una cascata di cuori da parte dei follower. Ma chi è Sabrina Colle? La relazione, come affermato dallo stesso Vittorio Sgarbi, si fonda su una profonda stima e reciprocità che però non contempla un’intimità fisica dal lontano 1999: “Non facciamo l’amore dal 1999 – ha raccontato Vittorio Sgarbi un’intervista al Corriere della sera -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo”.

Chi è la fidanzata di Vittorio Sgarbi. Classe 1973, Sabrina Colle è legata a Vittorio Sgarbi dal 1998. Non solo una splendida modella ma anche una talentuosa attrice, Sabrina accompagna il sottosegretario alla Cultura in occasioni importanti, non ultima quella tenutasi a Venezia per la cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera alla regista Liliana Cavani.

Ed è proprio sui social che la coppia ha deciso di condividere con i fan uno scatto romantico che ha conquistato la scena (e apprezzamenti) nel giro di poco tempo. I due sono molto vicini, faccia a faccia, quasi a scambiarsi un bacio con uno scenario da sogno indimenticabile. E la foto è accompagnata anche da una didascalia che arriva del tutto inaspettata da parte del critico d’arte, sempre disinvolto ma anche molto discreto in fatto di questioni private e intime.

“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu?“, è il contenuto della didascalia scritta da Vittorio Sgarbi che sembra perdersi dentro lo sguardo della fidanzata. “Non facciamo l’amore dal 1999 – ha raccontato Vittorio Sgarbi un’intervista al Corriere della sera -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto. Il potere sulle anime“.

E proprio di recente, a proposito della natura sessuale delle sue frasi, Vittorio Sgarbi è stato bersaglio dell’opposizione politica che ha espressamente chiesto le dimissioni da sottosegretario alla cultura. La replica è arrivata immediata: “Se mi dimetto? Ma non scherziamo. Anzi rivendico tutto quello che ho fatto e detto. Se dovessi accettare il ricatto di alcuni dipendenti del Maxxi staremmo freschi”, ha detto Vittorio Sgarbi.