Amici 23, a poco più di due settimane dal via del programma arrivano nuove indiscrezioni sul cast che accompagnerà la prima puntata del talent di Maria De Filippi che lo scorso anno ha visto trionfare Mattia Zenzola. Nei giorni scorsi erano arrivate le parole di Michele Bravi, il cantante si è detto pronto ad accettare il ruolo di giudice nel serale per la seconda stagione. Nello specifico spiegava come: “È stato un anno molto vario, molto bello, sono stato molto fortunato ed è giusto ringraziare sempre”.

>“Mon amour”. Vittorio Sgarbi innamorato pazzo di lei. Lo scatto fa il giro d’Italia in poche ore (FOTO)

“Tornerei assolutamente ad Amici, il contatto con i giovani aiuta la creatività ed è fonte d’ispirazione”. Di sicuro ci sarà Anna Pettinelli che torna dopo un anno. Fuori Arisa che sarà giudice a The Voice Kid. Il cast dovrebbe essere al completo. Svelato infatti quasi ufficialmente il futuro di tutti gli insegnanti che oltre ad Anna saranno: Raimondo Todaro, Emanuel Lo, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.





Amici 23, Alessia Marcuzzi ospite della prima puntata?

Ma per la prima puntata ci sono anche nomi importanti. Scrive Libero come: “Si parla ancora dell’attore Leonardo Pieraccioni e della conduttrice Alessia Marcuzzi. Due veri colpacci per Maria De Filippi. Intanto Michele Bravi ha fatto sapere alla De Filippi che tornerebbe volentieri ad Amici nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata da parte di Maria De Filippi”.

Tra gli altri nomi potrebbe essere presente anche Mattia Zenzola. “Ho sempre sognato di essere dove sono adesso. Adesso devo cercare altri sogni, devo ancora capire”, aveva spiegato Mattia dopo la vittoria. “Non me lo aspettavo di vincere, ho sempre vissuto giorno dopo giorno, senza pensare alla finale. […] È un po’ presto per fare progetti, sono stato in una bolla fino a domenica sera, non so minimamente cosa mi aspetta, cercherò di continuare a studiare”.

“E non vedo l’ora di avere il contatto con le persone; per otto mesi non ho visto nessuno”. Tra le tante possibilità ce n’è una che Mattia Zenzola sta prendendo in considerazione, ossia quella di un patto d’acciaio con Maria De Filippi del tutto simile a quello sottoscritto da Giulia Stabile, vincitrice dell’edizione di due anni fa ed in pianta stabile nel cast.