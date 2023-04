Brutto momento per la vip, costretta nuovamente a ricoverarsi in ospedale per sottoporsi ad un nuovo intervento. Purtroppo ha dovuto ricorrere nuovamente all’aiuto dei medici, che hanno lavorato alacremente per rimetterla in forma. Lei è Wilma Helena Faissol, che è stata operata ancora una volta dato che i problemi del passato pare proprio che non fossero stati risolti. La donna ha pubblicato diverse foto dal nosocomio e ha fatto vedere a tutti i suoi fan le cicatrici, che sono rimaste sul suo corpo.

Giorni certamente non facili per Wilma Helena Faissol, che ora sta provando a rimettersi in sesto dopo essere stata operata. Una decisione necessaria per i dottori, i quali stavolta sembrano aver fatto un buon lavoro visto che lei appare più serena e fiduciosa. C’è anche stata un’altra notizia importante comunicata dai sanitari e quindi è tempo ora di andare avanti. Impressionanti comunque le immagini fatte vedere dalla paziente famosa, costretta a finire sotto i ferri.

Leggi anche: “Intervento chirurgico urgente”. Ansia per Loredana Bertè, costretta a rinviare il tour





Wilma Helena Faissol operata: cosa è successo

Dunque, Wilma Helena Faissol è stata operata in Svizzera ed è stata ricoverata per circa sette giorni, prima di ottenere le dimissioni. L’influencer e fashion blogger ha voluto rendere pubbliche le sue cicatrici alla spalla, ma ha sottolineato una cosa molto rilevante: una è vecchia, relativa ad un precedente intervento chirurgico, mentre l’altra è fresca perché presumibilmente le sue problematiche, sorte dopo una caduta da cavallo, non erano terminate. Adesso però ha fatto rientro a casa.

Wilma è la moglie di Francesco Facchinetti e ha commentato: “Sono 7 chili più pesante (colpa dei liquidi eccetera. Tutto questo gonfiore va via, ma quello del viso potrebbe restare. Adoro il viso pieno, il mio è troppo magro come se fosse da gatto. Mi hanno appena tolto il catetere, una cannuccia lunga 10 centimetri dentro il collo“. Il deejay ha voluto scherzarci su: “Amore, torniamo a casa, sei contenta?”. E finalmente il peggio sembra essere stato messo dietro di sé.

Faissol ha 41 anni e ha sposato Facchinetti due volte, l’11 dicembre del 2014 e il 22 settembre 2015. I due hanno avuto due bambini, Leone che è nato il 29 ottobre del 2014 e Lavinia Angelica Catherine, partorita l’8 marzo del 2016.