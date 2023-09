Gaffe epica sul Red Carpet di Venezia. In occasione dell’ottantesimo del Festival del Cinema, le celebrità del mondo dello spettacolo e della televisione sfilano tra flash e sguardi attenti di critici e giornalisti. Immagini che popolano le pagine dei più noti settimanali nazionali e che restituiscono al pubblico i momenti più significativi. Gaffe incluse, è il caso di dirlo: la modella e influencer è stata protagonista indiscussa di una scena che hanno visto tutti i presenti.

La gaffe di Paola Turani sul Red Carpet di Venezia. Flash e applausi, sorrisi e luci: tutto questo anima e popola l’evento più atteso di sempre ospitato dalla città lagunare, con i suoi scenari da sogno che restano incisi nella memoria collettiva. Abiti di lusso, stravanganze e bellezza a profusione: accade davvero di tutto sul tappeto rosso delle celebrità. Non ultimo quello che ha visto la modella protagonista di un siparietto per nulla male.

La gaffe di Paola Turani sul Red Carpet di Venezia. Il video del momento diventa virale

Lo scivolone non poteva che essere ripreso e diffuso in rete dove nel giro di poco tempo è diventato virale tra i fan. Nello specifico è accaduto che proprio sul più bello, Paola Turani sembra che non sia stata riconosciuta dai presenti. Avete capito molto bene: la modella, accorgendosi che nessuno chiedeva un selfie con lei, si è mostrata particolamente risentita. Motivo per cui ha ritenuto necessario proseguire nella sfilata sul red carpet senza per questo non dare a vedere il suo rammarico.

Immagini che di certo non potevano sfuggire alla folla, men che meno ai più attenti: è così che nel giro di poco tempo il video di Paola Turani è stato accompagnato da commenti che, anche solo per un attimo, hanno messo da parte la sua bellezza. Fortuna ha voluto però che la presenza della Turani venisse accompagnata anche da riconoscimenti notevoli sui social.

Paola Turani è l’eleganza, lo charme, l’aplomb, la classe, il buongusto, la bellezza, la garbatezza, la sciccheria, lo stile, la sensualità, la signorilità, la raffinatezza.#Venezia80 #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/qWj9KSn2rO — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) September 2, 2023

“Paola Turani è l’eleganza, lo charme, l’aplomb, la classe, il buongusto, la bellezza, la garbatezza, la sciccheria, lo stile, la sensualità, la signorilità, la raffinatezza”, recita il post su Twitter di “Soleil Sorge supporter”. In ogni caso e al di là dell’ironia che ha suscitato il momento, la modella continua a vantare un cospicuo numero di seguaci che ormai raggiunto i 2 milioni di follower.