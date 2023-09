È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda da quest’anno su Rete 4 non ha deluso le aspettative. I dati auditel l’hanno premiata con il record dal 2016. Un risultato che la conduttrice ha commentato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Naturalmente sono molto contenta del risultato ottenuto, ma non mi nascondo che d’ora in avanti sarà sempre più difficile. Dovrò affrontare una concorrenza particolarmente agguerrita, e non solo per quanto riguarda l’informazione”.

“Perché ci sarà comunque Rai1 con le sue fiction, Rai2 con programmi come quelli di Francesca Fagnani e Alessia Marcuzzi, e naturalmente ci sarà il concorrente più insidioso: Giovanni Floris, su La7. Senza contare che tra un po’ ricomincerà su Italia1 le Iene, una trasmissione capace di attrarre un ampio pubblico giovanile”.





È sempre Cartabianca, critiche su Mauro Corona: chiesti provvedimenti

Nel corso dell’intervista ha parlato anche del suo trascorso in Rai: “Sono stata molto bene in Rai, le devo tantissimo, resterà per sempre nel mio cuore. E non voglio fare polemiche sul fatto che negli ultimi anni sono stata sostenuta molto debolmente e talvolta addirittura osteggiata. Però non è tanto per questo motivo che me ne sono andata”.

“La verità è che ho avuto la sensazione che quella stagione fosse finita una volta per tutte e che dovessi cominciarne un’altra, nonostante i rischi che comporta. E poi da tempo desideravo tornare a fare un quotidiano e da gennaio con Stasera Italia, in staffetta con Nicola Porro, avrò questa occasione”. C’è una cosa però che non è piaciuta e riguarda Mauro Corona.

Le sue battute sulla diatriba tra Massimo Segre e Cristina Seymandi hanno lasciato l’amaro in bocca. Raccontava Corona: “Questo signore mi ha fatto una vergognosa pena, una tenerezza dell’uomo sconfitto che cerca consenso parlando. Questo chiedere pietà alla gente, ai gossippari, un’elemosina di pietà perché lei lo ha tradito”. A quel punto la Berlinguer ha detto: “Io sento un sacco di signore di una certa età che si innamorano di lei”. E Corona: “Eh sì, adesso che l’ho appeso al chiodo si innamorano di me”. Una deriva trash che ha spinto, secondo Libero, alcuni utenti e chiedere a Pier Silvio Berlusconi di rimuoverlo che avrebbe avuto un sussulto in proposito. Difficile che il numero 1 di Mediaset si privi di Corona per il quale ha avuto sempre parole di stima.