“Siete identici”. Vanessa Incontrada, il figlio Isal oggi è un ometto. La foto insieme colpisce tutti

Vanessa Incontrada ha una carriera grandiosa alle spalle ed è una delle conduttrici e attrici più apprezzate in Italia. Si è svestita però dai panni lavorativi in queste ore e si è fatta vedere con tutto il suo entusiasmo in compagnia del figlio Isal. Un momento davvero molto bello, che ha permesso ai fan di vedere quanto sia cresciuto il bimbo. E non si è nemmeno potuto fare a meno di notare un dettaglio non di poco conto, infatti sono praticamente due gocce d’acqua come ha fatto intendere anche lei.

A proposito di Vanessa Incontrada, secondo Fanpage sembrerebbe che il posto lasciato vuoto da Ficarra e Picone a ‘Striscia la Notizia’ possano prenderlo lei ed Alessandro Siani. Entrambi impegnati con progetti lavorativi personali (l’attrice è sul set di Foscia Innocenti e il buon napoletano, invece, alle prese con il suo prossimo film, ndr), sembrerebbero essere proprio loro gli “eredi” del duo comico siciliano. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci sarà l’ufficialità in merito.

Il piccolo Isal, concepito da Vanessa Incontrada insieme al marito Rossano Laurini, è ormai diventato un ometto. Infatti, ha raggiunto i 13 anni di età ed ha davvero un viso angelico. La conduttrice, nella didascalia a corredo del post sul social network, si è lasciata andare solamente ad un quesito divertente: “Una domanda…secondo voi ci assomigliamo?”. E si è trattato praticamente di una domanda retorica, visto che è lampante l’incredibile somiglianza tra mamma e figlio, come hanno fatto notare tutti.





Tra i primi a commentare il messaggio Nek: “Un bel po’”, subito dopo ha risposto anche Adriana Volpe: “Siete due gocce d’acqua”. E altri ammiratori comuni hanno voluto aggiungere: “Ha il tuo stesso naso e la bocca è uguale”, “Sembrate quasi gemelli”, “Davvero impressionante vedere quanto siate uguali”, “Sei praticamente tu, lui è bellissimo”. Ed effettivamente è così, infatti Isal assomiglia notevolmente a Vanessa Incontrada, che è ovviamente orgogliosa di lui. Una foto di famiglia veramente emozionante.

Vanessa Incontrada si è unita sentimentalmente a Rossano Laurini nel 2007. Lui è un imprenditore originario della Toscana e un anno dopo la loro conoscenza è nato Isal. Per quanto riguarda le sue esperienze cinematografiche, il suo ultimo film è stato ‘Ostaggi’ di Eleonora Ivone, mentre l’anno scorso in televisione ha recitato nella miniserie televisiva ‘Come una madre’ di Andrea Porporati.