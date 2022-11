“Lui è il mio amore”. Valerio Scanu fa coming out e proposta di nozze: chi è il fidanzato Luigi

Valerio Scanu fa coming out e chiede al fidanzato di sposarlo. Come vuole tradizione, il cantante si è inginocchiato per fare la proposta davanti a parenti e amici. Il suo compagno è Luigi Calcara, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma.

Una sorpresa per il futuro sposo, rimasto a bocca aperta, come si può vedere nel video postato da un amico della coppia. Ma è stato una sorpresa anche per i fan del cantante, che non aveva mai fatto il coming out e che sulla sua vita privata era sempre stato molto attento. Molti lo consideravano il segreto di Pulcinella, ma Valerio Scanu non aveva mai parlato della sua vita sentimentale.

Valerio Scanu fa coming out e si sposa: chi è il fidanzato

Il cantante sardo, già vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Per tutte le volte che…, è uscito allo scoperto, in occasione del compleanno del compagno suo coetaneo, 32 anni, pronto per il grande passo. La coppia sta insieme dal luglio del 2020. “Mi vuoi sposare?”, ha detto l’ex protagonista di Amici davanti a un gruppetto di amici presenti nella stanza, pronte a immortalare il romantico momento.

Come si legge sulla sua biografia del suo profilo Instagram (privato), il fidanzato di Valerio Scanu è nato in Sicilia ma ora vive a Roma ed è un docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrice ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma. Un professore universitario dunque, che ha 32 anni e che, come detto, sarebbe legato a Scanu da luglio 2020.

Nato il 10 aprile 1990 nell’isola sarda di La Maddalena, Valerio Scanu mostra sin da piccolissimo una forte personalità ed un carattere determinato, oltre che un’inclinazione particolare per il canto e una passione per le grandi voci: Céline Dion, Whitney Houston, Giorgia ed Alex Baroni.