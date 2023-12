Figuraccia per Valeria Marini, la showgirl è finita nell’occhio del ciclone dopo aver tenuto un comportamento ritenuto dai più scorretto mentre erra passeggeri in attesa di imbarco all’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. Scrive il Giornale come: “Tra richieste assurde, urla e bagagli voluminosi scaricati agli addetti della società che gestisce lo scalo siciliano non è mancato proprio nulla. In tanti hanno assistito al teatrino, mostrandosi inizialmente divertiti per la scenetta di cui si è resa protagonista la showgirl”.

“Palesando poi in modo repentino tutto il disappunto e il fastidio per le pretese della 56enne”. Cosa è successo? Lo racconta la giornalista Rai Eugenia Nante che ha postato un video sui social con dovizia di particolari. “Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano”.





Valeria Marini, figuraccia in aeroporto a Palermo

“Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui. Che vergogna”. In commenti si sono sprecati.

“Io l’avrei lasciata a terra…Vergogna. Ma poi la Gesap perché l’ha accontentata? Al solito qui a Palermo è tutto storto”, commenta una donna. “Altro che Truman Show. Peggio di qualsiasi fiction. Che vergogna per l’aeroporto di Palermo e per Ita Airways. Una gran vergogna…”, aggiunge un altro internauta. “È quel che sembra: ignorante e cafona!“, sentenzia qualcun altro.

“La colpa non è nemmeno la sua ma di tutti coloro che la osannano come se fosse davvero una star e lei non si rende conto di essere solo una povera mentecatta mononeurale! Lasciatela cadere nel dimenticatoio dei vip fasulli!”. Insomma, la scenetta non ha portato popolarità a Valeria Marini.