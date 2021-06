“Ci siamo lasciati, è vero”. La coppia di Uomini e Donne si è già detta addio: “Per lei era troppo”

La coppia nata a Uomini e Donne è arrivata definitivamente al capolinea. La bomba era scoppiata pochi giorni dopo che lei era stata sorpresa a Milano Marittima altri ex partecipanti del programma, tra i quali questi gli ex cavalieri Simone Bolognesi e Germano Avolio. L’assenza del fidanzato aveva fatto discutere molto ed era un indizio che tra Jessica Antonini e Davide Lorusso fosse realmente finita.

Lei che già qualche ora dopo sul suo account social aveva smentito ogni cosa precisando come non ci fosse nessuna relazione con Germano, altro ex (come detto) di Uomini e Donne. Sono amici, molto, tanto che lei aveva fatto sapere come lui le fosse stato vicino “giorno e notte”. Ora, però, arrivano le parole della ragazza e sembrano mettere una pietra tombale sulla storia iniziata davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

La distanza tra Jessica Antonini e Davide Lorusso si sarebbe fatta sentire al punto che si sarebbe giunti alla rottura. Nelle ultime ore in tanti si stanno scagliando con giudizi e offese contro la ragazza che ha deciso di rispondere per le rime a quanti la stanno accusando. La Antonini non comprende come queste persone possano giudicarla se neppure sanno cosa è accaduto: “Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete? Ho letto: ‘lui è troppo per lei’ (je piacerebbe – gli piacerebbe)”





E già questa è una conferma. Ma Jessica Antonini prosegue con le sue risposte e arriva a citare Fabrizio Corona, con cui condivide solo un rapporto legato all’ambiente lavorativo, come lei stessa ha fatto sapere. “Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)”. Questa frase è accompagnata da due emoticon che ridono. Quando ha dovuto smentire la loro presunta relazione, la Antonini aveva apertamente dichiarato di non essere la donna adatta all’ex re dei paparazzi.

E poi procede e un particolare appare come una chiara conferma. “Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici (quindi?). Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”. Così Jessica Antonini conclude il suo sfogo e l’utilizzo del verbo al passato “la storia era vostra” fa intendere che la rottura c’è stata e quindi la relazione con Lorusso non esiste più. Non si conoscono ancora i motivi, ma sembra che non siano rimasti in buoni rapporti.