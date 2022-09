Tomaso Trussardi avrebbe cancellato definitivamente Michelle Hunziker. Infatti, come scoperto dal settimanale Diva e Donna, è stato paparazzato con quella che sarebbe la nuova fidanzata. Il manager originario di Bergamo è apparso molto felice su uno yacht con questa bellissima donna, che ha anche un nome e cognome. Infatti, sono stati scoperti dettagli anche sulla sua identità e sul tipo di professione. Tanti sorrisi e sguardi che hanno fatto subito intuire che non ci fosse una semplice amicizia.

A proposito di Tomaso Trussardi, a breve vi racconteremo tutto sulla nuova fidanzata. Però nei giorni scorsi ci sarebbe stato un passo importante di Michelle Hunziker, come rivelato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato. Lui vorrebbe restare single, sebbene molte colleghe di Michelle Hunziker lo corteggino”.





Tomaso Trussardi, chi è la nuova fidanzata

Secondo quanto fatto vedere da Diva e Donna, Tomaso Trussardi ha deciso di farsi un bellissimo giro sullo yacht sulla Costiera Amalfitana. Ha voluto fare dei tuffi in acqua e consumare delle cene indimenticabili in compagnia della nuova fidanzata. E il sorriso smagliante è ritornato sul suo volto, a dimostrazione del fatto che è nuovamente felice dopo l’addio a Michelle Hunziker. Andiamo a scoprire insieme chi è la sua partner, cosa fa precisamente nella vita e cosa è riuscita ad ottenere in carriera.

Tomaso Trussardi sarebbe ormai legato sentimentalmente con Ruzwana Bashir. Lei è una imprenditrice di 39 anni, nata nel 1983 a Skipton, nel Regno Unito. La donna è considerata una delle giovani più influenti del pianeta ed è fondatrice e ceo di una società di viaggi che si trova in America, Peek. Dieci anni fa è stata inserita nella lista Forbes Under 30 sulla tecnologia e poi nel 2014 è anche stata ritenuta una delle 100 persone che sono maggiormente creative di Fast Company. E ora si aspettano solo annunci ufficiali.

Parlando di Michelle Hunziker, ad aver reso ancora più allegra l’aria familiare della conduttricr svizzera è stato il cane Lilly, che è entrato nella sua casa. Adesso lei farà compagnia ad un altro animale a quattro zampe già presente, ovvero Leone. La presentatrice tv ha voluto subito riprendere una cagnolina che ha portato il nome della cagnolina morta a giugno 2021.

“È successo dopo l’addio a Giovanni Angiolini”. Michelle Hunziker, grossa novità che riguarda Tomaso Trussardi