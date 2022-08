Nuove voci stanno girando su Michelle Hunziker e stavolta riguardano anche l’ex marito Tomaso Trussardi. Siamo in presenza non di dichiarazioni ufficiali da parte dei due diretti interessati, ma se dovessero esserci conferme, si tratterebbe di una svolta. Di lei e della sua famiglia se ne sta parlando tantissimo in queste ore, visto che la figlia Aurora Ramazzotti sarebbe incinta e aspetterebbe il primo figlio, concepito con il suo fidanzato Goffredo Cerza. Ma ci si è soffermati pure su Giovanni Angiolini.

Prima di dirvi tutto su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si è parlato di Angiolini. Lui si trova in Lombardia e in particolare nella città di Milano. Giovanni Angiolini non ha invece interrotto le sue vacanze estive e si sta godendo la Sardegna. Nel corso di alcune sue Instagram stories, ne è apparsa una che è parsa una frecciatina nei confronti della sua ex partner. Nonostante si trovasse in Sardegna, ha inquadrato il mare cristallino ma ha scritto: “Piazza Duomo, Milano”, ironizzando sulla città in cui è presente lei.





Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, lei vorrebbe riavvicinarsi

Dopo essere stati insieme per dieci anni e aver concepito le figlie Sole e Celeste, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono detti addio. Come ha rievocato Novella 2000, i due scrissero nell’annunciare la separazione: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno altri commenti”.

A quanto pare ci sarebbe stato un passo importante di Michelle Hunziker, come rivelato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini: “Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla. La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato. Lui vorrebbe restare single, sebbene molte colleghe di Michelle Hunziker lo corteggino”, ha chiosato il settimanale.

Quindi, sempre secondo queste indiscrezioni, chi vorrebbe appianare le divergenze e salvare il matrimonio sarebbe Michelle Hunziker, mentre Tomaso Trussardi non è intenzionato a tornare indietro e starebbe guardando avanti. Poi chissà, in amore tutto può succedere e staremo a vedere se l’imprenditore potrà mai cambiare idea in merito.

