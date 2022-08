Come sicuramente saprete, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non sono più una coppia. In questa estate 2022 i due sono stati beccati insieme in diverse occasioni e anche in atteggiamenti molto complici, ma poi nel mese di agosto è arrivata la notizia della rottura. Adesso a far discutere è stato un gesto dell’ex concorrente del Grande Fratello, che ha lanciato una stoccata che sembrerebbe essere indirizzata proprio nei confronti della conduttrice svizzera. E chissà se lei vorrà replicare a questo.

Intanto, prima di parlarvi di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e su cosa è successo dopo la loro rottura in queste ore, non possiamo che soffermarci sulla notizia più bella riguardante la figlia di lei e di Eros Ramazzotti, Aurora. Secondo quanto scritto dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, è incinta del suo fidanzato Goffredo Cerza e tra qualche mese diventerà mamma. Svelato l’arcano sul famoso test di gravidanza, acquistato da Michelle e da Aurora tempo fa all’interno di una farmacia.





Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, frecciatina di lui dopo la rottura

Michelle Hunziker, come ha ricordato il sito Today, ha trascorso delle vacanze stratosferiche nella meravigliosa Sardegna, ma poi è arrivato il momento di lasciare la splendida regione italiana per recarsi all’estero. Ha infatti coronato uno dei sogni più belli delle figlie Sole e Celeste, che sono state portate in Francia dalla presentatrice per permettere loro di farle divertire a Disneyland Paris. Una volta terminata questa avventura, è ritornata in Italia ed ecco che è arrivata la frecciatina di Giovanni Angiolini dopo la rottura.

Entrando nello specifico della vita quotidiana di Michelle Hunziker, ora si trova in Lombardia e in particolare nella città di Milano. Giovanni Angiolini non ha invece interrotto le sue vacanze estive e si sta godendo la Sardegna. Nel corso di alcune sue Instagram stories, ne è apparsa una che è parsa una frecciatina nei confronti della sua ex partner. Nonostante non abbia nominato Michelle in modo esplicito, i follower non hanno avuto alcun dubbio che il destinatario di quel suo gesto fosse proprio lei.

Nonostante si trovasse in Sardegna, ha inquadrato il mare cristallino ma ha scritto: “Piazza Duomo, Milano”, taggando il monumento meneghino in modo ironico. Ed è proprio la città in cui è presente in questo momento Michelle Hunziker, quindi in tanti hanno pensato che si sia trattato di una provocazione oppure di un gesto per scatenare la sua gelosia.

“Aurora Ramazzotti è incinta”. Lo scoop e la reazione di Eros e Michelle Hunziker