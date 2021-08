“È una furia, non lo accetta”. Tina Cipollari contro l’ex marito Kikò Nalli, tutto saltato in famiglia

Momenti non facili per l’opinionista di ‘Uomini e Donne’, Tina Cipollari. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, alcune situazioni familiari le hanno fatto perdere il senno. Persone vicine alla donna hanno riferito che è letteralmente infuriata, dopo quello che ha saputo nei giorni scorsi. E sarà difficile contenerla, se dovesse incontrare faccia a faccia colei che l’ha fatta arrabbiare così tanto. Sperava di dover vivere più serenamente in questo periodo, invece non tutto è andato come previsto.

Intanto, è notizia di alcuni giorni fa che sarebbe ormai imminente il matrimonio tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Per colpa del coronavirus era stata costretta a posticipare le nozze, ma ora il gran momento è ad un passo. Secondo gli ultimi rumors, è stata stabilita anche una data, infatti la cerimonia dovrebbe svolgersi nel marzo 2022. Mancherebbe da sapere solamente il giorno esatto del sì. Questo lieto evento potrebbe causare un allontanamento temporaneo da ‘UeD’ per ultimare tutti gli ultimi preparativi.

Tina Cipollari ha dovuto fare i conti con alcune frasi poco piacevoli, proferite da una donna che in un certo senso è entrata a far parte della sua vita seppur non direttamente. La vamp non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale a commento della vicenda, ma il settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti è riuscito a parlare con alcune fonti vicine all’opinionista di ‘UeD’ e ciò che è venuto fuori è stato un quadro molto delicato della situazione. Andiamo a vedere cosa sta succedendo.





Negli ultimi giorni l’ex di Kikò Nalli, che è stato sposato con Tina Cipollari, ovvero Ambra Lombardo, ha dichiarato: “Forse in fondo in fondo è ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”. E queste parole avrebbe infastidito moltissimo, anzi fatto proprio imbestialire la donna, che avrebbe confidato di avercela fortemente con Ambra. E ad intervenire è stato anche un amico della Cipollari, che ha ribadito che la tensione è altissima e che Tina è più furibonda che mai in questi giorni.

Questo quanto rivelato da ‘Nuovo’ e dall’amico di Tina Cipollari: “Ambra, la ex di suo marito, spezza gli equilibri in famiglia. Certe parole possono mandare in crisi anche gli equilibri con Vincenzo. Se io fossi in Ambra starei molto lontana da Tina”. Quindi, ormai avrebbe raggiunto il limite della sua pazienza e sarebbe pronta a sbottare da un momento all’altro, se succedesse altro.