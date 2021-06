Pronto il nuovo appartamento a Milano, in zona Brera, di Taylor Mega. L’influencer e modella ha mostrato a tutti la sua casa mandando in visibilio i fan. È finita al 99 per cento”. I lavori di ristrutturazione sono quasi del tutto terminati, ma sono stati complessi e adesso è arrivato il momento di far scoprire ai tantissimi follower la sua nuova abitazione.

A maggio scorso aveva rivelato a La Presse: “Ho appena comprato casa e dopo una lunga ristrutturazione mi accingo finalmente a entravi. Sono immersa tra scatoloni e pacchi da scartare per abbellire la mia nuova dimora. È un po’ traumatico, ma l’ho fatta come piace a me. Uno stile moderno e anche un po’ parigino. Un vero look francese con boiserie francesi, muri bianchi e parquet a spina francese. Tanto oro, marmi bianchi e specchi, specchi ovunque”.

E, parlando dell’amore, aveva rivelato: “Sono concentrata sul lavoro, non posso permettermi distrazioni in questo particolare momento della mia vita. Voglio concentrarmi sul mio business, la nuova linea di bikini che ho appena lanciato. Poi devo seguire anche la piattaforma di Megafitness e di Collection Sportivo”. I propositi da single rimangono, anche se ultimamente è stata avvistata a Milano con il rapper Sacky, 19 anni.





I fotografi di Chi li hanno beccati mentre passeggiano tra selfie e sorrisi. Poi la coppia si è fermata ad un chioschetto di kebab e lì non è più riuscita a tenere a freno la passione, lasciandosi andare ad un bacio appassionato. Le foto sono state pubblicate dalla rivista di Alfonso Signorini, che li ha immortalati mentre lei, dopo il bacio, posa teneramente la testa sulla spalla di lui.

La casa è piena di specchi, uno enorme, che ricopre un’intera parete, è anche in camera da letto. “Lo volevo qui, non diciamo il perché…”, commenta maliziosa. L’influencer fa vedere dapprima l’ingresso, poi arriva nell’enorme salone dove campeggiano le sue foto, tanti libri e persino i Tapiri ricevuti da Striscia la Notizia. Tavolo pazzesco, lampade e lampadari di design, un camino in cui ci sono file di libri al momento. Uno sguardo anche alla cabina guardaroba che è piena di armadi, rigorosamente chiusi, su alcuni scaffali ci sono le borse della modella. Pazzesco il bagno padronale, tutto in marmo con particolari gold. C’è anche un bagno di servizio e una secret room. Una casa grandissima all’interno della quale Taylor Mega potrà continuare a regalare ai suoi tantissimi fan nuovi bellissimi scatti.