Stefano De Martino beccato in barca con una ex concorrente del Grande Fratello Vip. In queste settimane si è parlato tanto di un flirt tra l’ex marito di Belen Rodriguez e la conduttrice Andrea Delogu, che proprio ieri ha taggato De Martino in una Instagram Story: “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti”, ha scritto la conduttrice pubblicando una foto con il piede fasciato.

L’ex marito di Belen Rodriguez ha portato in spalla la collega per ben quattro piani e poi si è premurato di alleviare il dolore alla caviglia. Stefano De Martino ha confermato l’accaduto postando a sua volta la foto di Andrea Delogu con il bastone sul proprio profilo Instagram. Questa volta però i fotografi di Chi l’hanno paparazzato in barca con un gruppo di ragazze e tra queste c’era anche una ex concorrente del Grande Fratello Vip e amica di sua sorella Adelaide. A riportare la notizia è il settimanale Chi.

“Qualche giorno di relax in barca, tra gli splendidi scenari della costiera amalfitana. Stefano De Martino è tornato in teatro per le prove dello spettacolo con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ‘Che coppia noi tre’, che andrà in tour per tutta l’ estate e le cui prime date sono previste a Caserta il 5 e 6 luglio”. “E così, la settimana del ponte del 2 giugno il ballerino e conduttore ha approfittato per prendersi uno scampolo di vacanza sulla barca che ha battezzato “Santiago”, come il figlio che ha avuto da Belen Rodriguez. E con lui, come vi mostriamo nelle foto, c’erano alcune ragazze. Solo amiche, o anche qualcuna di speciale?”.





“Se Belen si è ricostruita una vita sentimentale con Antonino Spinalbese e sta per diventare mamma per la seconda volta, Stefano non ha fretta di innamorarsi. Al suo fianco vuole 1′ affezionatissima sorella Adelaide che, appunto, era con lui durante queste giornate di sole e mare e che si è fatta accompagnare dal fidanzato, l’attore Emanuele Vicorito“.

“Chi sono, poi, le altre ragazze? – si legge ancora sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Tutte amiche della sorella Adelaide e tra loro un nome famoso c’è: la showgirl Paola Di Benedetto. Cappellino nero e bikini bianco, mostra un fisico dalla sensualità mediterranea. Manca all’appello il suo fidanzato, Federico Rossi, ovvero il cantante Fede, con il quale fa coppia da oltre tre anni, tra alti e bassi. Lui ha appena lanciato il primo tormentone da solista, Pesche, dopo lo sciogli-mento del duo Benji e Fede, e una settimana prima di queste foto era in vacanza con gli amici in Calabria: per la gioia delle fan che lo hanno visto su Instagram senza Paola”.

“Adesso la Di Benedetto è in vacanza da sola sulla barca di De Martino. Sui social, tra Pao-la e Fede già da un po’ latitano selfie di coppia. Cosa succederà quando i due si ritroveranno a Milano nella casa nella quale convivono insieme con i loro due gatti? Ovviamente, la speranza è di rivederli insieme, in qualche selfie. Succederà? L’estate è appena iniziata”.