Momento importante per Stefania Orlando, che ha voluto raccontare quegli attimi precedenti ai suoi follower di Instagram. Un po’ di paura per l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, che però ha necessità di fare una cosa fondamentale per la sua salute. Ne ha approfittato per rivolgersi proprio a tutti coloro che la stavano ascoltando, in particolare le donne, affinché possano seguire la sua linea per evitare spiacevoli conseguenze in futuro. Una dichiarazione che ha ovviamente fatto mettere un po’ in ansia i suoi seguaci sul social network.

Nei giorni scorsi ha invece dato una bella notizia a tutti: “Devo dirvi una cosa molto carina, alcuni di voi hanno organizzato un incontro, un raduno, un bandolero party. Finalmente questa cosa si realizzerà, era una cosa che speravo tanto, non vedevo l’ora di poter passare del tempo con voi”. L’incontro si svolgerà esattamente il 30 agosto a Fregene, alla ‘Rambla Natural Beach’ a Maccarese, dalle ore 13.30 alle 18.30. Ovviamente è prevista una folta presenza di suoi fan, che non vedono l’ora di abbracciarla.

In queste ore Stefania Orlando deve sottoporsi ad una visita senologica per vedere se non ci siano problemi al suo seno. La visita è effettuata da una clinica situata nella capitale Roma e lei stessa ha comunque precisato che la fa ogni anno. Per questa ragione ha riferito a tutti che la prevenzione è un aspetto fondamentale per evitare di dover incorrere in situazioni pericolose. Ha però ammesso che un po’ di paura c’è sempre proprio a causa dei risultati che emergono dagli esami.





Queste le parole utilizzate da Stefania Orlando nel rivolgersi al popolo della rete: “Oggi è lunedì, un giorno che ci sta un po’ antipatico. Oggi io ho lo screening mammario, ho le visite che faccio ogni anno per la prevenzione, ho sempre un po’ paura, lo ammetto ma bisogna farle. Pensatemi intanto e fatelo anche voi se siete nell’età giusta per farlo, altrimenti non fa mai male”. Dunque, si sottoporrà a questa visita al seno per scongiurare che possano emergere problematiche più serie in futuro.

Intanto, sia Stefania Orlando che il marito Simone Gianlorenzi si sentono pronti e desiderosi di prendersi cura di qualcuno che ne abbia veramente bisogno. Vogliono donare il loro amore, trasmettendogli quella serenità e quel senso di protezione di cui ognuno di noi ha necessità. Quindi, potrebbero diventare molto presto genitori adottando qualcuno che ne ha bisogno.