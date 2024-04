È finito da qualche mese l’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. Le voci si rincorrevano da tempo sulle pagine di cronaca rosa, e un commento dell’influencer aveva commentato la fine della loro storia dopo circa 4 anni insieme. Parlando di un correttore che finisce sempre troppo in fretta esclama: “Se c’è una cosa che dura meno sono le mie relazioni. Mi finiscono subito”, aveva scritto l’ex volto di Uomini e Donne.

I due avevano trascorso una vacanza in Messico per festeggiare il nuovo anno e tutto sembrava andare a gonfie vele ma poi più nulla. Si diceva che la crisi era stata innescata dalla divergenza dei loro progetti: lei voleva sposarsi e mettere su famiglia, ma lui aveva dubbi sul matrimonio. Per questo alla fine le loro strade si sono separate.

“Si sono lasciati, lei voleva sposarsi”. La favola vip è finita: l’addio dopo l’ultima vacanza insieme





Giulia De Lellis, flirt con il fratello di Diana Del Bufalo

Stando a quanto riportato da Fabrizio Corona, la causa della fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo riguarda piccole divergenze familiari legate soprattutto alla mamma di lui, Umberta Gnutti Beretta. “È sempre stato chiaro quanto fosse forte in lei il desiderio di maternità “, aveva sottolineato Fabrizio Corona su Dillinger News .

“E così, seduti a un tavolino, si parla della famosa richiesta di matrimonio e di mettere su famiglia. Ma la verità è che lui, innamorato perso di lei, l’avrebbe sposata e ci avrebbe fatto un figlio. Ma in quella famiglia Giulia non è ben vista e chi comanda, chi gestisce l’impero patrimoniale e il potere è Umberta Gnutti Beretta, la madre di Carlo. È stata lei ad aver detto categoricamente di no al matrimonio“, aveva scritto Corona.

Dopo la fine della relazione con Carlo Gussalli Beretta, Giulia De Lellis starebbe frequentando un altro ragazzo. Di tratta di un volto della televisione e fratello di una famosa conduttrice e attrice. Giulia De Lellis avrebbe un flirt con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana e volto di Cash or Trash, il programma condotto da Paolo Conticini in cui quattro esperti di arte e antiquariato cercano di aggiudicarsi un oggetto in vendita a suon di aste.

Il mercante di Cash or Trash infatti ha postato sui suoi social una foto in compagnia di Giulia De Lellis mentre si trovano in auto insieme. Giano Del Bufalo è figlio della cantante lirica Ornella Pratesi e dell’architetto, archeologo ed esperto di marmi antichi, Dario Del Bufalo. Figlio d’arte ha, come detto, una sorella molto famosa, la conduttrice e attrice Diana Del Bufalo.