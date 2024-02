Favola finita, il gossip ne è sicuro: dopo quasi 4 anni in coppia, sono insieme dall’estate del 2020, la storia d’amore tra il volto della tv e il rampollo è giunta al capolinea. Nonostante abbiano trascorso insieme le vacanze di Natale, proseguite con un romantico viaggio in Messico per festeggiare l’anno nuovo, ora i due sembrerebbero essersi allontanati. Da tempo sono sparite le foto social in cui i due si mostrano felici e innamorati e le voci si sono rifatte avanti.

Voci di crisi e poi di rottura che la coppia ha ripetutamente scacciato nel corso del tempo ma in questa ultima occasione sembrerebbero invece aver messo ufficialmente un punto alla loro storia. Anche se, va specificato, non hanno ancora risposto ai rumor che stanno invadendo le pagine della cronaca rosa. È anche spuntato il presunto motivo della fine di questa relazione che sembrava coi fiocchi.

Leggi anche: “È il momento giusto per dirvelo”. Ursula Bennardo rompe il silenzio, l’annuncio ufficiale su Sossio Aruta





“È finita”: addio per la coppia vip

La crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta troverebbe ragione nel desiderio di lei di sposarsi. Desiderio ostacolato – sempre secondo i beninformati – dalla famiglia di lui. Lei è diventata famosa con Uomini e Donne e negli anni ha consolidato la sua attività di influencer diventando una delle più seguite d’Italia.

Lui invece, classe 1997 e originario di Brescia, è il rampollo di una delle famiglie più potenti e ricche d’Italia: è il figlio unico di Umberta Gnutti Beretta e Pietro Gussalli Beretta, proprietari della secolare azienda produttrice di armi. E già all’inizio della loro storia si vociferava di un certo scontento da parte della madre per la relazione di Carlo con Giulia, ora pare che la famiglia di lui si sia messa contro il matrimonio.

“Più di mille giorni insieme”, aveva scritto Giulia De Lellis su Instagram ad agosto per festeggiare un altro importante traguardo raggiunto insieme al fidanzato. Oggi invece sembrerebbe che i due abbiano deciso di prendere due strade separate per concentrarsi sul proprio futuro e sui rispettivi impegni lavorativi.