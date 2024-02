Importante comunicazione da parte di Ursula Bennardo, che ha finalmente rotto il silenzio su Sossio Aruta. Della coppia si è parlato lungamente negli scorsi mesi, infatti si è dapprima vociferato di un matrimonio sempre più imminente poi della possibilità che invece fossero in profonda crisi. Non sono mai intervenuti in maniera ufficiale sulla questione privata, ma ora lei ha raccontato la verità.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno iniziato la loro relazione amorosa grazie al programma Uomini e Donne, infatti in virtù della loro partecipazione al dating show di Maria De Filippi si erano conosciuti ed amati moltissimo. Hanno avuto degli alti e bassi e sono anche stati a Temptation Island, ma tutti i momenti difficili sono stati superati. E adesso è arrivato l’annuncio definitivo.

Leggi anche: “Coppia dichiarata”. I più belli sulla piazza dello spettacolo stanno insieme: 21 anni di differenza





Ursula Bennardo e Sossio Aruta, l’annuncio di lei sulla coppia è definitivo

Purtroppo la notizia su Ursula Bennardo e Sossio Aruta è tutt’altro che positiva. Niente nozze all’orizzonte né gioie particolari in vista, infatti gli ex UeD si sono invece ufficialmente lasciati. Come comunicato dall’ex dama in una Instagram story: “Avrei voluto dirvelo personalmente ma parlarne mi turba, cosi preferisco scrivere. È da tanto che mi chiedete cosa ho”.

Poi Ursula ha aggiunto ancora sull’ormai ex storia con Sossio: “Perché sono spenta e nell’ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso ormai dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità“.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta sono usciti insieme da UeD nel 2018 e l’11 ottobre dell’anno successivo hanno accolto in famiglia la loro figlia Bianca. Già nel 2021 si era parlato di una separazione, ma poi erano tornati assieme. E ora la fine definitiva della storia amorosa.