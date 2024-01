Lo scorso anno Anna Falchi è tornata single. Dopo circa un anno e mezzo dall’inizio della relazione con l’esperto di comunicazione Walter Rodinò, la conduttrice ha raccontato di aver chiuso la sua relazione. “Sto vivendo una seconda giovinezza. Non sento l’età che ho e sono felicemente single da due mesi, cosa che non mi succedeva da anni. Ma non parliamo di ex, per carità” aveva detto nel corso di un’intervista al Messaggero.

Una vita sentimentale movimentata, quella di Anna Falci, che prima di Walter Rodinò era stata legata ad Andrea Ruggeri e, prima ancora, era stata sposata con l’immobiliarista Stefano Ricucci. “Si spegne la fiamma. E allora meglio stare da soli”, aveva detto parlando del motivo della fine delle sue relazioni la conduttrice tornata al timone de I Fatti Vostri.

“Timperi, Falchi e Canto…”. La notizia su I fatti vostri che sorprende il pubblico





Anna Falchi, il nuovo fidanzato è il vice di Matteo Salvini

“Quest’estate me la sono goduta con mia figlia Alyssa: abbiamo fatto una vacanza selvaggia a Palma di Mallorca, in Spagna, in mezzo alla natura e senza pensare a niente”, aveva detto parlando della figlia, nata dalla relazione con l’ex compagno Denny Montesi. La conduttrice ha avuto anche due altre lunghe relazioni con personaggi famosi: Fiorello e il campione di Moto GP Max Biaggi.

A un anno dalla rottura da Walter Rodinò, Anna Falchi è stata paparazzata insieme al suo nuovo fidanzato. Si tratta di Andrea Crippa, vicesegretario della Lega e braccio destro di Matteo Salvini. I due sono stati prima sorpresi a Roma, seduti in platea durante lo spettacolo di Teo Mammucari, e poi mentre si scambiano un bacio in macchina.

Andrea Crippa è nato a Monza il 10 maggio 1986 e ciò significa che con Anna Falchi hanno ben 14 anni di differenza. L’attrice e conduttrice ha infatti 51 anni e il politico in forza alla Lega 37. Ma a guardare le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna la differenza d’età non sembra interessare ai due, che hanno trascorso una bella serata a teatro e poi si sono lasciati andare alla passione in auto.