Sono spariti i cani di Vanessa Incontrada e per la conduttrice tv queste sono ore di estrema apprensione. È la donna ad utilizzare, per una buona cosa, i suoi social chiedendo aiuto ai suoi followers. “Salve a tutti, scusatemi ma ho un emergenza e non potevo non usare Instagram…, ho perso i miei cani due Golden Retriever, Zilik e Tokio non riusciamo più a trovarli.”, scrive la showgirl. La storica conduttrice di Zelig, sui social fornisce tutte le informazioni legate ai due suoi amanti cani, sperando che qualcuno, se li avesse visti, possa dare qualche notizia utile al ritrovamento.

Sono spariti i cani di Vanessa Incontrada e la donna è visibilmente sotto choc. Scrive sempre su Instagram: “Vi prego di richiamarmi”, dice ancora la Incontrada nel suo appello disperato. I cani, Zilik e Tokio, sono scomparsi nei pressi della località di Valli a Follonica, vicino Grosseto. “Non riusciamo a trovarli, se li vedete o qualcuno li vede vi prego di richiamarmi”, scrive ancora. I follower anche sono in apprensione, molti sanno quanto sia difficile andare avanti dopo aver perso le tracce di due cani.

Questa brutta notizia per la Incontrada arriva in uno dei momenti televisivi più felici per la donna. Come ricorderete, lo scorso anno è stata una delle conduttrici di Striscia la notizia e tante altre collaborazioni l’hanno fatta rialzare da un periodo non proprio semplicissimo. Sono spariti i cani di Vanessa Incontrada e la notizia arriva dritta al cuore dei suoi fan che cercano in tutti i modi di tirarla su di morale.

Molti amanti degli animali hanno empatizzato con la storia di Vanessa alla disperata ricerca dei suoi animali. Fortunatamente però c’è stato un lieto fine a questa preoccupante storia per la showgirl. Dalle storie più recenti infatti, sembra proprio che l’attrice sia riuscita a ritrovare i suoi amati Tokio e Zilik.

Su Instagram la showgirl ha quindi affermato: “Finalmente sono stati ritrovati dopo ore e questo messaggio è per ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato“. Sempre Vanessa ha poi continuato: “Li ho ritrovati molto stanchi e provati perché sono stati a più di 5km di distanza da casa“. Ora finalmente può respirare.

