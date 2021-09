Nuovi sviluppi sull’addio inaspettato tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’annuncio della loro rottura sentimentale era stata accolta negativamente dalla donna, che non aveva gradito il modo in cui il calciatore lo avesse detto, ovvero con un “Game over” che l’aveva indispettita non poco. L’ex cavaliere, travolto dalle critiche, è stato dunque costretto a rompere nuovamente il silenzio e ha voluto fare alcune precisazioni, ammettendo di non aver fatto una bellissima figura con quella frase.

La Bennardo aveva scritto: “Purtroppo c’è chi vive giocando anche a costo di ledere la dignità di una famiglia”. Dichiarazioni pesantissime, che già stanno facendo discutere”. Questa reazione era scaturita dalle parole di Sossio Aruta: “La nostra storia è arrivata al capolinea prego chiunque di rispettare questo difficile momento e di desistere dal cercare altre motivazioni diverse da quelle dichiarate”. Ora l’ex cavaliere di ‘Uomini e Donne’ ha nuovamente voluto dire la sua sulla fine della storia.

Sossio Aruta ha deciso di affidare il suo pensiero ad un video, postato sul suo profilo Instagram ufficiale. Nella didascalia a corredo del filmato ha riportato: “Siamo esseri umani, non volevo ledere la dignità della mia famiglia con la scritta ‘game over’ assolutamente. Perché ne sono innamorato. Un errore, basta rimediare”. Infatti, ha poi precisato di aver fatto un vero e proprio errore nel fare quell’affermazione, che è stata mal interpretata da tutti, Ursula Bennardo compresa.





Queste le parole di Sossio Aruta: “Buongiorno a tutti, quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Non sto giocando, ma ci metto la faccia come sempre perché sono una persona pulita, sincera e soprattutto vera. Ho eliminato il post perché ho sbagliato, ho fatto uno scivolone scrivendo game over. Certamente non volevo paragonare la mia storia d’amore con Ursula Bennardo e mia figlia Bianca a un gioco. Ho sbagliato, sbagliare è umano e infatti ho eliminato il post, prima o poi sarebbe uscito fuori”.

Per concludere Sossio Aruta ha detto: “Le vie del signore sono infinite e la speranza è l’ultima a morire. Se ci saranno e mi auguro degli sviluppi positivi, vi terrò al corrente. Tutto il resto chiacchiere e falsità. Lascio a voi tutti i pettegolezzi, questa è realtà e non finzione”. Staremo a vedere se ci saranno altre repliche dell’ex compagna o se per il momento non ci saranno altre novità.