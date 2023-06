Momento a dir poco sospetto quello che stanno vivendo Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia sembrava essere felicissima, soprattutto dopo la nascita della prima figlia Celine Blue, ma ecco che ora all’improvviso qualcosa potrebbe essere cambiato. C’è chi ha notato una cosa preoccupante, che si è registrata qualche ora fa. E il silenzio dei diretti interessati sta alimentando ancora più incertezza su quanto si starebbe materializzando.

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano erano finiti nel mirino del web perché erano stati a Capri su una barca insieme alla piccola. E gli utenti avevano commentato: “Come si fa a portare una bimba così piccola solo per i capricci dei genitori”, “Ma possibile che non si sappia che un neonato non dev’essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori (come è evidente, purtroppo!), nessuno a loro vicino con un può di maturità e buon senso, glielo ha sconsigliato?”.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, c’è preoccupazione per la coppia

Adesso a far allarmare i fan è stato un gesto di Sophie Codegoni, anche se non è ancora chiaro al 100% se sia stato volontario o meno. Tutti si sono resi conto che ha fatto qualcosa di inaspettato con Alessandro Basciano e il timore che sia in corso una crisi amorosa è aumentato di ora in ora. In più, alcuni utenti hanno anche sottolineato un post della mamma della ragazza, che potrebbe aver confermato indirettamente la brutta notizia.

Stando a quanto notato dai follower di Sophie Codegoni, lei avrebbe tolto il segui su Instagram al suo fidanzato. E l’8 giugno scorso, come ricordato dal sito Biccy, era stato Basciano ad aver fatto la stessa cosa ma si era parlato di un bug del social network. E la medesima spiegazione è arrivata anche stavolta, infatti nonostante da ore non si seguano più, gli ammiratori della coppia ritengono che non sia stata una decisione deliberata della ex gieffina, ma di un errore di Instagram. Vediamo però cosa ha scritto la madre della ragazza.

basciagoni dopo temptation island vi prego troppe cose stasera… è sempre giugno https://t.co/1T0jtZrzA3 — Cαɾɱҽʅα🦋 (@carmennella_) June 26, 2023

Il link della mamma di Sophie recita: “Lei non è strana! Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più”. Si è pensato ad un riferimento ai Basciagoni, anche se alcuni fan ipotizzano che non c’entri nulla. Non resta che aspettare qualche dichiarazione ufficiale per capire se il rapporto sia davvero a rischio o no.