Sophie Codegoni è mamma da poco più di un mese ed è già la terza volta che finisce al centro delle polemiche dei suoi haters. La prima figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne e di Alessandro Basciano, ex corteggiatore del dating show condotto da Maria De Filippi è nata il 12 maggio 2023. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che è già papà di un bimbo nato da una precedente relazione, hanno annunciato l’arrivo della bimba pochi mesi dopo il loro fidanzamento.

I due si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip e a circa 5 mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini i due hanno fatto il grande annuncio sui rispettivi account social. Durante i nove mesi Sophie Codegoni ha raccontato la sua gravidanza condividendo sui social ogni momento fino alla nascita di Celine Blue.

Leggi anche: “La verità”. Sophie Codegoni e Basciano ‘lasciati’, dopo le voci rompono il silenzio così





Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, polemica per le foto della figlia Celine Blu

A pochi giorni dalla nascita della figlia Celine Blu Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro delle critiche per alcune foto pubblicate sui social. Secondo alcuni, infatti, i due avrebbero sfruttato la figlia per sponsorizzare alcuni marchi di abbigliamento da bambini. “Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”, “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”, si leggeva sul post pubblicato da Sophie Codegoni.

E ancora: “Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…. Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima”. Sophie Codegoni non ha risposto alle critiche mosse da alcuni utenti social, ma in queste ore la coppia è tornata al centro della bufera. E di mezzo c’è di nuovo la figlia Celine Blu.

Ma vediamo cosa è successo e perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono finiti al centro della polemica. I due ex concorrenti del GF Vip6 si sono concessi la prima vacanza di famiglia al mare e hanno scelto come destinazione Capri. Tra le foto pubblicate sui social si vede la coppia in barca e ovviamente insieme a loro c’è la figlia Celine Blu. Proprio questo dettaglio ha fatto infuriare alcuni utenti social. I due sono stati sommersi di critiche:

“Come si fa a portare una bimba così piccola solo per i capricci dei genitori”, “Ma possibile che non si sappia che un neonato non dev’essere assolutamente portato in barca, in mezzo al mare, sotto il sole cocente?! Se non lo sanno i genitori (come è evidente, purtroppo!), nessuno a loro vicino con un può di maturità e buon senso, glielo ha sconsigliato? Io sono basita e dispiaciuta per la bambina”. E ancora: “Siete solo due incoscienti!!!!!!! Ma come si può portare una bimba così piccola in quella maniera in barca sotto il sole! Penosi! Disdicevoli!”.