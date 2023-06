In queste ultime ore stanno accadendo diverse cose che stanno facendo scatenare il mondo del gossip. Pensiamo per esempio all’improvvisa rottura annunciata da Damiano dei Maneskin con la fidanzata Giorgia Soleri, in seguito alla pubblicazione di un video in cui lui bacia un’altra ragazza in discoteca. A far parlare di loro ieri sono stati anche Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo che Lorenzo Pugnaloni ha notato un particolare dettaglio.

Si è infatti parlato di una possibile crisi fra i due, che da pochissimo tempo hanno avuto una bambina di nome Cèline Blue. Ciò si è evinto da un gesto social che ha fatto molto preoccupare i fan, in quanto pare che Sophie Codegoni non fosse più seguita su Instagram dal compagno Alessandro Basciano. In tanti hanno pensato che si potesse trattare semplicemente di una svista o magari di un problema del social, dato che in questi giorni tanta gente ha problemi nell’utilizzare l’applicazione.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: smentite le voci sulla possibile crisi

Dunque in tanti continuavano a domandarsi cosa stesse accadendo nella coppia, dato che fino a pochissimi giorni prima si erano, come sempre, mostrati felici e sorridenti nel condividere la loro routine anche assieme alla piccola, la quale non ha ancora compiuto un mese. In poche ore è però arrivato un gesto che non ha fatto altro che mettere a tacere le voci sulla crisi, in quanto Sophie Codegoni è stata nuovamente seguita da Alessandro Basciano.

Oltre a questo il deejay ha voluto dare una nuova conferma, pubblicando uno scatto che non lascia dubbi. Difatti ha postato nelle sue storie Instagram una foto che ritrae la compagna Sophie mentre spinge il carrozzino della loro piccola Cèline Blue. D’altro canto in molti hanno anche constatato di vedere la coppia più unita che mai, in quanto la nascita della figlia ha rafforzato il loro legame già ben solido.

Cèline Blue è nata il 12 maggio e Sophie ha dichiarato di aver avuto un parto bellissimo. L’ex tronista ha infatti detto di aver avuto un travaglio abbastanza breve che non le ha portato dei forti dolori, come la maggior parte delle mamme racconta. In questo modo ha anche voluto tranquillizzare tutte le donne in attesa, spesso in ansia per i dolori del parto.