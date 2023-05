“Non devi farlo”. Una foto di Celine Blue ed è orrore su Sophie Codegoni: sommersa di critiche

Sophie Codegoni è da poco diventata mamma ed è già finita al centro delle polemiche dei suoi haters. La prima figlia dell’ex tronista di Uomini e Donne e del corteggiatore del dating show condotto da Maria De Filippi, è nata il 12 maggio 2023. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che è già papà di un bimbo nato da una precedente relazione, hanno avuto una bimba poco copi mesi di fidanzamento.

I due si sono conosciuti durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, la sesta, e a circa 5 mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini Sophie Codegoni si è accorta di essere incinta. Prima l’annuncio, poi il racconto della gravidanza. L’ex volto del GF Vip 6 ha condiviso sui social ogni momento della sua gravidanza, fino alla nascita di Celine Blue.

Sophie Codegoni, polemica dopo l’ultima foto della figlia Celine Blu

“12/05/2023. Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato…mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue”, l’annuncio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Da quando la figlia della coppia è nata, sui social la neo mamma si diverte a pubblicare foto della sua piccola, ma ovviamente c’è chi non apprezza.

Secondo molti utenti di Instagram, social su cui Sophie Codegoni pubblica le foto di Celine Blue, la bimba viene sfruttata dalla mamma. “Guarda la pelle delle gambe e delle braccia, è vestita poco”, si legge tra i commenti della foto in cui Celine Blue indossa un completino della linea di moda creata proprio dall’ex volto di Uomini e Donne.

“Tutto molto bello ma come l’altra volta non vedi come ha le gambe e braccia sente freddo”, “Ma tu questa bambina la tieni per fare la modella così piccolissima”, sono le accuse che si leggono sul post pubblicato da Sophie Codegoni. “Creatura è bellissima ma ha freddo, povera piccola coprila e mettile una copertina sulle gambe…. Hai tempo di pensare alla tua collezione lei non è una modella è una normalissima bimba bellissima”.