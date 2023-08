Una clamorosa foto di Sonia Bruganelli ha lasciato i fan senza parole. Si è vista lei dare un bacio ad un uomo e tutti hanno subito immaginato che avesse voltato definitivamente pagina, dopo l’addio a Paolo Bonolis. Ovviamente la notizia non poteva che fare il giro della rete e lei stessa è intervenuta sul social network Instagram, taggando colui che aveva baciato e scrivendo un messaggio che è stato abbastanza ironico nei confronti della stampa.

Sonia Bruganelli, mentre si trovava proprio anche in compagnia di Bonolis, ha dato un bacio ad un uomo e il gossip è esploso all’improvviso. L’immagine è stata pubblicata dal magazine Vero e poi condivisa nelle Instagram stories dalla stessa autrice televisiva. Non si sapeva bene il nome dell’uomo, ma è stata la stessa ex opinionista del Grande Fratello Vip a dire nome e cognome di colui, intento ad avere atteggiamenti ‘intimi’.

Sonia Bruganelli bacia un uomo: chi è e cosa si è scoperto

Quindi, con una mossa sorprendente, Sonia Bruganelli ha deciso di dare un bel bacio a quest’uomo, col quale ha un ottimo rapporto professionale. Si è pensato immediatamente ad una nuova storia d’amore all’orizzonte, invece sia Vero che la stessa diretta interessata hanno fatto capire che non fosse proprio così. Ma andiamo a vedere insieme chi è lui, cosa fa nella vita e per quale ragione hanno creato questo siparietto.

Si è trattato di uno scherzo orchestrato da Sonia e da lui, che è l’autore di Ciao Darwin, Giuseppe Scagliola. La Bruganelli ha commentato con ironia il bacio: “Auguri, nuovo uomo della mia vita!!!”. Ma lo stesso magazine Vero nell’articolo precisava: “Si è trattato di un gioco”. Tra l’altro, è stata fatta una scoperta molto significativa anche sulla vita privata dell’uomo, che è tutt’altro che single, visto che recentemente è stato protagonista di un evento bellissimo.

Giuseppe Scagliola è felicemente sposato. Infatti, è convolato a nozze nemmeno due mesi fa, precisamente il 10 giugno scorso. E la stessa Sonia Bruganelli aveva commentato la foto dei neo marito e moglie con un emoticon, raffigurante gli occhi innamorati.