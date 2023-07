Tra Sonia Bruganelli e Soleil Sorge era nato un feeling particolare durante l’edizione numero 6 del Grande Fratello Vip. Secondo l’ex moglie di Paolo Bonolis Soleil era stata la vera vincitrice del reality: “Ho molto apprezzato la forza e la coerenza di Soleil Sorge. E credo anche che lei sia l’unica che potrà fare qualcosa di importante in tv”, aveva spiegato in una storia su Instagram. Nelle ore scorse era arrivato l’annuncio ufficiale di una chiamata in Rai. Nello specifico sarà parte integrante del cast di conduttori di Felicità.

Soleil Sorge, nel dettaglio, curerà due strisce: una sul cinema insieme a Enrico Vanzina e una sul benessere e la salute col professor Lorenzetti. Al settimo cielo aveva dichiarato: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12.00!”.





Sonia Bruganelli: “Felice per il nuovo programma di Soleil Sorge”

A stretto giro sono arrivate le parole di Sonia Bruganelli che ha voluto esprimere pubblicamente tutta la sua gioia: “Lo sapevo – ha scritto sui social -. E questo è solo l’inizio”. E chi lo sa che in futuro non collaboreranno insieme. Per Sonia sono settimane molto intense e non solo per la fine della storia con Paolo Bonolis, anche sotto il profilo professionale con tanti nuovi impegni e l’addio al GF Vip.

Da mesi, infatti, si sa che Sonia non sarà opinionista dell’edizione numero 8. A spiegare il motivo era stata lei. Parole che erano state messe nero su bianco da Pipoltv: “Aveva confermato la sua NON presenza per il terzo anno al Gfvip , avvertendo i vertici Mediaset, i colleghi del team – reality e con gli stessi autori ne aveva parlato ben prima della finale. Esattamente un mese prima. Diversi i motivi su tutti il fatto che Sonia al momento si trova su più produzioni”.

“Una conosciuta ai più: ovvero la nuova e faticosa edizione di Ciao Darwin. Le altre produzioni però sono al momento top secret. Insomma sapeva già che non avrebbe respirato fino a luglio (almeno). Detto ciò per riconoscenza nei confronti dell’azienda e come dice il suo ufficio stampa Sabrina Laganà: ‘Non ci sono, così voi potete organizzarvi, avendo tutto il tempo possibile’. Con la massima trasparenza e senza alcuna minima polemica”.