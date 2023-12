Soleil Sorge, la nuova fiamma. Sull’ex gieffina sono circolate sempre molte indiscrezioni in merito alla vita privata. E parliamoci chiaramente, sono molti i fan che hanno sempre atteso una notizia come quella che stiamo per darvi. Sembra infatti che la vip abbia deciso di spalancare nuovamente le sue braccia all’amore. A mettere in circolo la notizia ‘bomba’ un indizio che non poteva passare inosservato e che merita la giusta attenzione.

Soleil Sorge è fidanzata? La domanda conquista l’attenzione dei fan e potrebbe decisamente fare iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, soprattutto per quanti hanno sempre sperato che l’ex gieffina potesse un giorno ritrovare un amore vero e sincero. Al popolo Twitter la notizia sopraggiunge come tra le più ‘ghiotte’ di sempre.

Soleil Sorge è fidanzata? Fuori l’indizio che combacia con quello di Nicolò Zaniolo

Nicolò Zaniolo insieme a Soleil Sorge? Tutti gli indizi farebbero pensare che si, i due stanno condividendo del tempo insieme e anche nel miglior modo possibile. Una frequentazione chiacchieratissima e che, stando a quanto emerso, merita anche la giusta cautela prima di gridare al vero amore. Sembra infatti che il calciatore stia trascorrendo alcuni giorni a Birmingham, come attaccante dell’Aston Villa. Mentre Soleil sarebbe alle prese con la nuova edizione di Ciao Darwin 9 nelle vesti di caposquadra degli “Influencer”.

I due, comunque, nonostante gli impegni lavorativi che impedirebbero con costanza di vedersi, sembrano anche indaffarati nel trovare sempre il momento opportuno per condividere del tempo insieme. Infatti proprio nelle storie Instagram sarebbero apparse le immagini di una location che andrebbe a coincidere per entrambi.

Chiara Nasti e il misterioso Carlo sembrano essere capitoli ben chiusi da lasciare alle loro spalle. Il futuro? La linea d’orizzonte è ancora tutta da tracciare eppure gli indizi parlerebbero forte e chiaro. Scorci che combaciano, oggetti che ora si ritrovano negli scenari di Soleil e ora in quelli di Nicolò. Insomma, tutto lascerebbe pensare che i due si trovino spesso e volentieri negli stessi luoghi. Non perdete occasione per notarlo! Ma quando arriverà la conferma? Si attende anche quella.