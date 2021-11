“C’è stato un tradimento”. GF Vip: Soleil Sorge, dall’ex fidanzato Nicola dettagli molto intimi

Fin dai suoi esordi in televisione, Soleil Sorge ha fatto parlare di sé. Prima la storia con l’ex tronista Luca Onestini, lasciato per intraprendere una relazione con Marco Cartasegna, anche lui protagonista del dating show di Maria De Filippi, il legame con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia e il flirt con Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez.

Nella casa del GF Vip 6, l’influencer italoamericana ha parlato dei suoi ex amori, in particolare di Kevin, il suo primo fidanzato morto a causa di una overdose. “Si chiamava Kevin. Una delle persone e storie più belle della mia vita. Ora è in paradiso, ma lo amo e lo terrò per sempre nel mio cuore. In un certo senso come se vivesse dentro di me”.

GF Vip 6, Soleil Sorge, parla l’ex fidanzato Nicola Ippoliti

Nella foto in questione, aveva spiegato, “avevamo fatto il nostro primo corso da sub alle Hawaii”. “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora”, aveva detto in una intervista rilasciata al settimanale Chi.





Ora è uno dei suoi ex fidanzati a parlare di lei e a rivelare qualche notizia ‘scottante’ sul suo passato. In una intervista al settimanale Di Più Tv, Nicola Ippoliti, oggi medico e chirurgo orale, ha spiegato che all’epoca del loro incontro, entrambi vivevano ad Avezzano, in provincia de L’Aquila, Soleil Sorge si frequentava con un calciatore. “Lei stava con un calciatore che oggi è diventato un medico. – ha raccontato Nicola Ippoliti – La storia che aveva con lui e quella che stava iniziando ad avere con il sottoscritto si accavallarono, lei lo tradì e ci furono delle tensioni”.

Soleil Sorge e Nicola Ippoliti si sono conosciuti ad Avezzano, la città abruzzese dove è cresciuta dopo il rientro dagli Stati Uniti. Lei aveva 19 anni e Ippoliti 22 e la loro storia è finita perché, come spiega lo stesso Nicola, erano troppo giovani per una relazione matura.