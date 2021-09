Simona Ventura è da anni e anni al centro dell’attenzione. In tv come su Instagram la conduttrice fa spesso parlare di sé. E lo ha rifatto qualche giorno fa, per diversi motivi. Intanto perché ha voluto mostrare sul suo profilo il momento successivo al vaccino: “Finalmente”, ha scritto su Instagram per condividere la gioia con i follower.

“Dopo il periodo di immunizzazione per aver contratto il Covid 19 a marzo – ha proseguito – ieri ho fatto il vaccino! Vi dirò che avevo un po’ di paura, vista l’informazione terroristica che serpeggiava negli ultimi tempi in alcuni organi di informazione. Invece non me ne sono neanche accorta. Grazie ai medici e infermieri, tutti cordialissimi ed efficienti”. Simona Ventura ha poi invitato anche i suoi fan più scettici e lanciato anche un appello alle donne in dolce attesa: “Felice di avere già il green pass con cui potrò entrare ovunque. Sono regole giuste che vanno rispettate. Vacciniamoci tutti! Per il bene di tutti!”.

Simona Ventura sul red carpet con il nuovo look

E poi: “Volevo estendere questo invito anche alle donne in gravidanza che, da ieri, possono presentarsi in ogni centro senza prenotazione. Viva noi e la nostra voglia di vivere”. “Sempre con te amore”, ha commentato subito il suo compagno Giovanni Terzi, il giornalista che poche settimane fa ha fatto sapere di essere affetto da una malattia genetica per cui contrarre nuovamente il coranavirus potrebbe costargli la vita.





Ma c’è un’altra foto social che i fan di Simona Ventura, che tornerà presto in tv con la collega Paola Perego, hanno “assalito” tra like e complimenti: quella del suo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. “Ecco qui il mio nuovo look per #venezia78!!! Grazie Roberto Farruggia !! Tu e i tuoi ragazzi… Sempre NUMERI 1”, la didascalia di accompagnamento.

Che meraviglia: il taglio a caschetto realizzato dall’hair stylist Roberto Farruggia che è uno tra i più amati dalle celebrità italiane sta d’incanto a Simona Ventura. Conosciuto anche come blunt cut e già di tendenza nell’estate 2021, come riporta Cosmopolitan questo taglio di capelli si caratterizza per via delle lunghezze pari e piene, dal liscio perfetto e dalla linea minimal. Le punte leggermente rivolte all’indietro mentre lo styling morbido, con una scriminatura appena laterale, a creare un accenno di movimento. Beh, è piaciuto da pazzi anche ai suoi follower.