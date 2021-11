“Mi mancherai tantissimo”. Lutto per Simona Ventura, l’addio a un grande uomo

Momento di grande dolore e sconforto per Simona Ventura, a pochi giorni da un’altra brutta notizia che l’aveva colpita moltissimo. Infatti, aveva salutato per l’ultima volta il giornalista sportivo Giampiero Galeazzi. Adesso un’altra persona ha lasciato per sempre la terra e la conduttrice televisiva è nuovamente ripiombata nella tristezza. Il suo messaggio di addio ha lasciato tutti senza parole e sono stati davvero in tanti a piangere un uomo, che ha scritto sicuramente delle pagine memorabili in Italia.

Su Galeazzi Simona Ventura aveva detto: “Sono tanti i momenti che mi ricorderò per sempre. Dai campionati vissuti insieme alle Olimpiadi di Barcellona, dove mi divertivo, estasiata, dei tuoi racconti e dei dietro le quinte dello sport. Avercene oggi di inviati come te! RIP Giampiero Galeazzi, lo sport in tv ti deve tantissimo”. E ora ha scelto Twitter per salutare per l’ultima volta un altro grande personaggio. Giorni quindi da dimenticare per lei. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha scritto sul social network.

Sul suo account Twitter Simona Ventura ha riportato questo messaggio struggente: “Mi dispiace tantissimo perché la nostra nazione ha perso un altro interprete geniale, un imprenditore carismatico dal quale c’era solo da imparare. Ci mancherà”. Ed effettivamente questa perdita ha lasciato tutti spiazzati, infatti sono arrivati commenti angoscianti da tutti gli ambiti della società italiana. E anche lei non ha potuto fare altro che omaggiarlo perché ha rappresentato comunque moltissimo per la nostra Penisola.





La tristezza di Simona Ventura è stata provocata dal decesso dell’imprenditore Ennio Doris, fondatore di Mediolanum, attiva nel settore della finanza e del risparmio. Nato a Torino nel 1940, è stato quindi un dirigente d’azienda, imprenditore e banchiere. La morte lo ha raggiunto nella notte del 24 novembre all’età di 81 anni. Per quanto riguarda la sua vita privata, era stato sposato con Lina Tombolato fino alla dipartita di quest’ultima e da lei aveva avuto anche i figli Massimo Antonio e Annalisa Sara.

Mi dispiace tantissimo poiché la nostra Nazione ha perso un altro interprete geniale , un imprenditore carismatico dal quale c’era solo da imparare . Ci mancherà #EnnioDoris November 24, 2021

Sotto il post di Simona Ventura questo è stato uno dei commenti più significativi in memoria di Ennio Doris: “Concordo totalmente con te. Auguro a chi dovrà portare avanti l’azienda di avere tutta la sua umanità, i suoi principi e i suoi valori. Condoglianze”. Doris ha quindi lasciato un segno emblematico in tantissimi italiani, che non riescono ancora ad accettare che non sia più tra noi.