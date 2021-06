Simona Ventura è senza dubbio una delle presentatrici più popolari di sempre della televisione italiana. Appena ventunenne vince Miss Muretto, viene eletta Donna Ideale nel 1987 e partecipa, come rappresentante per l’Italia, a Miss Universo 1988. Le tappe della sua carriera televisiva sono note ai più: debutta nel 1988 al fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione Domani sposi su Rai Uno e nel giro di dieci anni è tra le conduttrice più amate dagli italiani.

La sua popolarità decolla definitivamente grazie a programmi cult quali Mai dire gol, Scherzi a parte, Festivalbar e soprattutto Le iene, poi torna in Rai con Quelli che… il calcio, L’isola dei famosi e Sanremo e diventa giudice di X-Factor. Nel 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini. La relazione tra i due naufragherà in seguito a numerosi tradimenti, di cui la conduttrice parlerà al programma L’Intervista di Maurizio Costanzo.

Nel 2010, Simona Ventura inizia una relazione con Gian Gerolamo Carraro, nel 2018 i due sei separano e nello stesso anno si fidanza con il giornalista Giovanni Terzi. Cinquantasei anni compiuti il primo aprile, Simona Ventura continua a essere una bellissima donna e in queste ore ha deciso di mostrarsi al risveglio, senza make-up o filtri.





Ma la reazione dei follower è stata inaspettata. Dito puntato contro e critiche per i troppi ritocchini estetici che avrebbero trasformato il suo volto. “Buondì a tutti voi… oggi ci provo… appena sveglia, sempre con il sorriso”, ha scritto SuperSimo scatenato un’ondata di critiche. “Si è completamente rovinata con tutti questi ritocchi orrendi”, “Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto sto gonfiore”; “Onestamente stavi meglio prima con le tue rughe”; “Orrende quelle sopracciglia”.

In sua difesa è intervenuta Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex marito Stefano Bettarini. “Ma non vi fate ridere da sole – ha scritto – Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno”. E ancora: “Imparate l’educazione, che quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”, Fatti curare, dammi retta, mi vergogno tantissimo per te”.