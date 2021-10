Silvio Berlusconi ha festeggiato il suo 85esimo compleanno. In tanti hanno fatto gli auguri all’ex premier. I più teneri quelli della fidanzata Marta Fascina su Instagram. “Buon compleanno amore mio”. nel giardino di Arcore, tenendosi per mano. Lei in lungo abito carta da zucchero è Marta Fascina, deputata di Forza Italia dal 2018. Lui in giacca e cravatta saluta con un gesto l’obiettivo della fotocamera.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi si sono conosciuti quando lei, classe 1990 e fresca di laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, lavorava all’Ufficio stampa del Milan. Nonostante il cavaliere abbia lasciato nel 2017 il club rossonero, i due sono rimasti in contatto nel mondo della politica. Nelle elezioni politiche del 2018 Fascina, calabrese d’origine, viene eletta nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Il fidanzamento tra i due dura da più di un anno.

Hanno passato insieme il compleanno nella villa di Arcore. Per Silvio Berlusconi, Marta Fascina si è fatta tatuare le iniziali S.B. sull’anulare (come fecero prima di lei anche Francesca Pascale e Sabina Began). Un segno di adorazione verso l’uomo che a dispetto della differenza d’età le ha rubato il cuore e “merita tutto l’amore che c’è”





“Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio!”. In questo modo Silvio Berlusconi ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto gli auguri per il suo compleanno. Nella foto postata sul suo profilo Instagram, l’ex premier è ritratto con la fidanzata Marta Fascina e con il nipote Silvio Vanadia, anche lui festeggiato della serata. Dalla foto, infatti, spiccano le due coloratissime e scenografiche torte di compleanno preparate per i due festeggiati, nonno e nipote, accomunati dallo stesso nome.

Si tratta di una delle poche foto con il nipote Silvio Vanadia. Ai festeggiamenti erano presenti anche gli altri nipoti e i figli del cavaliere. Una famiglia numerosa: l’ultimo nato è il primogenito del figlio Luigi, Silvio Emanuele, che ha preceduto di poco la nascita del cuginetto (o cuginetta), figlio/a di Barbara, che dovrebbe arrivare da qualche settimana. Poi a loro si aggiungono Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 dalla relazione tra Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida, Gabriele e Silvio, figli di Marina e del marito Maurizio Vanadia, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, figli di Pier Silvio e Silvia Toffanin, Alessandro ed Edoardo (figli di Barbara e di Giorgio Valaguzza), Leone e Francesco Amos (nati dalla relazione di Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri, padre del suo quinto figlio in arrivo) e Riccardo, Flora e Artemisia (figli di Eleonora e del modello inglese Guy Binns).