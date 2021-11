Ore difficili per la diva del cinema. Il suo appello arriva forte e chiaro ed è diretto a tutti i suoi fan. L’attrice non poteva che chiedere ai suoi follower sostegno e affetto in merito a una vicenda molto personale che sta colpendo la sua famiglia. Reduce da una grave perdita vissuto lo scorso agosto, la star di Hollywood adesso non può che stare accanto alla madre colpita da un ictus.

“Dite una preghiera per Dorothy Marie Stone, mia mamma, che oggi è stata colpita da un altro grave ictus”, queste le parole con cui Sharon Stone ha esortato i fan a dimostrarle affetto e vicinanza in un momento così tanto delicato. Necessario per la mamma di Sharon il ricovero in ospedale.

Momenti di profonda apprensione, dunque, per Sharon ma anche tanto affetto da parte dei suoi numerosissimi fan che hanno da subito inondato il profilo dell’attrice di commenti di incoraggiamento e sostegno. Un affetto a cui nessuno è venuto meno e che rappresenta la prova tangibile di quanto la diva abbia saputo negli anni meritarsi la benevolenza del pubblico.





E saranno in molti a ricordare quando, lo scorso agosto, la star di Hollywood ha dovuto fare i conti con la terribile malattia che ha colpito il piccolo River Williams, il suo nipotino della diva, il cui cuoricino, purtroppo, ha smesso di battere dopo appena un solo anno di vita.

Leggi anche...

“Con la donazione ha salvato tre persone, è l’unica cosa che ci ha dato un po’ di pace” ha dichiarato Sharon Stone reduce dal doloroso lutto. Infatti il piccolo River non ce l’ha fatta. Il bimbo, figlio di suo fratello minore, non è riuscito a superare una crisi dovuta a un’insufficienza multiorgano