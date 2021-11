“Il mio corpo martoriato…”. Serena Grandi, la confessione choc: “Ecco cosa mi è successo”

Momento difficilissimo per l’attrice Serena Grandi, che ha deciso di fare una confessione molto forte sulla sua vita. Purtroppo non sta vivendo sicuramente il periodo più bello e ha voluto sfogarsi apertamente per informare tutti sul suo stato. La donna ha fatto anche rivelazioni molto private, infatti ha dichiarato: “Ero già formosa dall’età di 12 anni, poi a 14 ho perso la mia verginità con un uomo di 30. Ho sempre detto regalatemi fiori e non Cartier. I fiori appassiscono, mentre i gioielli restano”.

Qualche mese fa Serena Grandi aveva già confidato di aver avuto un tumore: “Se mi avessero detto che c’era un problema sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante. State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore di telecamera per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti”. E ora la nuova rivelazione.

Serena Grandi si è poi soffermata anche sugli uomini e sulla sfera sessuale: “Se non facevo l’amore due volte al giorno mi veniva il mal di testa. Mi sono sempre piaciuti gli uomini belli, maledetti e stro***. Come del resto piacciono alla maggior parte delle donne”. Durante una anticipazione del suo libro, il ‘Corriere di Bologna’ ha poi riportato le sue frasi sul suo aspetto esteriore, infatti non riesce più a gradire il suo corpo. E ha svelato di essere addirittura arrivata a prendere una decisione drastica per non vedersi in quello stato.





Nel suo libro, intitolato ‘Serena a tutti i costi – Lettere di una vita mai inviate’, Serena Grandi ha dunque svelato: “Il mio corpo è martoriato dalla chirurgia estetica e non riesco più a specchiarmi. Non siamo più la coppia inossidabile di una volta. Questo mio corpo è oggi martoriato per colpa della chirurgia estetica e della malasanità. Questo mio corpo che non riesco più a veder riflesso in uno specchio, tanto da aver eliminato tutte le superfici riflettenti in ogni dove”. Una scelta necessaria per farla sentire meglio.

Serena Grandi, classe 1958, è stata molto famosa per le sue partecipazioni al cinema erotico italiano degli anni Ottanta. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto un figlio, Edoardo Ercole, dall’ex marito Beppe Ercole. L’ex coniuge si è poi unito in matrimonio con Corinne Cléry. Al cinema sarà protagonista nel 2022 con il film ‘Al di là del mare’ del regista CarloAlberto Biazzi.