Alla fine il momento tanto atteso è finalmente arrivato: le nozze della vip sono state celebrate nella meravigliosa Sicilia e le foto si stanno ormai diffondendo ovunque. I primi a pubblicare gli scatti sono stati i colleghi di The Pipol Gossip e poi anche il sindaco che li ha dichiarati marito e moglie ha postato un’altra bellissima immagine. La sposa famosa è Alena Seredova, che si è unita in matrimonio con il suo compagno, col quale intratteneva una relazione da 8 anni.

Spettacolari le immagini che hanno ritratto Alena Seredova vestita da sposa. Un matrimonio spettacolare quello della coppia, che è subito sembrata al settimo cielo durante e dopo il sì. La donna ha avuto una figlia dal neo coniuge, mentre dalle nozze precedenti con il calciatore Gianluigi Buffon erano venuti alla luce Thomas e David Lee. Davvero insolita la decisione legata al luogo in cui hanno deciso di sposarsi.

Alena Seredova si è unita in matrimonio: le foto della cerimonia

Alena Seredova ha organizzato il suo matrimonio nel comune di Noto, una location inedita sia per lei che per il marito Alessandro Nasi. Hanno fatto questa scelta proprio perché avevano voglia di prediligere una zona a loro sconosciuta affinché potesse diventare poi un posto speciale da ricordare. The Pipol Gossip ha raccontato a proposito dei fiori di arancio: “La cerimonia è stata preceduta la sera prima da una bellissima festa con tanti ospiti, poi sveglia all’alba per le nozze. La coppia ha scelto Noto per suggellare il loro amore perché era una città nella quale nessuno dei due aveva ricordi speciali”.

Poi la pagina Instagram di gossip ha fornito altri dettagli su chi ha celebrato le nozze, chi è stata scelta come testimone da Alena e non solo: “Testimone della sposa è stata Lavinia Borromeo, che ha fatto da cupido tra i due. Ed è stato il sindaco Corrado Figura ad unire i due in sposi. Lei, al secondo matrimonio dopo quello con Gigi Buffon, avrebbe preferito una cerimonia intima ma ha ceduto alle richieste di Nasi che sognava una festa in grande. Hanno aspettato la metà di giugno per permettere ai figli di lei di liberarsi dagli impegni scolastici. Il matrimonio è stato organizzato dalla solita wedding planner delle starlette, Antonella Grillo”.

Originaria della Repubblica Ceca, Alena Seredova è anche showgirl, attrice nonché dirigente sportiva. Al cinema ha recitato in diversi film come Un’estate al mare, Un’estate ai Caraibi, Christmas in Love e La valigia sul letto. In tv è stata protagonista a Camera Cafè, Buona la prima, I Cesaroni, VIP e Così fan tutte.