A pochi giorni dall’inizio dell’estate ci sono stati dei fiori di arancio commoventi da parte di una figlia vip, che ha emozionato tantissime persone. Lei è Cristiana Ciacci, che si è unita in matrimonio con il suo compagno di vita. Con lui è stata fidanzata per più di 13 anni e hanno anche concepito i figli Melania e Mattia. Pochi giorni fa ha invece coronato uno dei suoi più grandi sogni, infatti è salita all’altare e ha potuto festeggiare alla grande questo importante traguardo.

Cristiana Ciacci ha dunque potuto godersi il suo spettacolare matrimonio nella giornata di domenica 11 giugno, ma soltanto poche ore fa sono state pubblicate tutte le meravigliose foto della cerimonia. Lei ha anche fatto un’intervista al settimanale Diva e Donna, dove ha voluto parlare di colui che è appena diventato suo marito. E nei confronti dell’uomo sono state dette cose esclusivamente positive.

Cristiana Ciacci si è unita in matrimonio: era fidanzata da 13 anni

Queste le parole di Cristiana Ciacci sul coniuge, dopo il loro matrimonio: “Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico”. Lei sul social network Instagram ha invece scritto: “Wedding day“, ovvero “Il giorno del matrimonio” e poi ancora: “La favola continua, ringrazio tutti per l’organizzazione, la comunicazione, il trucco, l’abito stupendo realizzato a mano, i preziosi gioielli, lo spettacolare addobbo della chiesa e della villa, per il mio bouquet e per il meraviglioso accompagnamento musicale”.

Cristiana è l’unica figlia del compianto cantante Little Tony, morto ormai 10 anni fa. Le nozze tra lei e Massimiliano Salvi hanno avuto luogo all’interno della basilica di Santa Francesca Romana, nella capitale Roma. Sempre a Diva e Donna, Ciacci ha aggiunto: “Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavamo il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati”. Presenti alle nozze tutti i figli della donna, infatti oltre ai due avuti con il neo sposo, ne ha altri tre da due matrimoni precedenti. Loro si chiamano Mirko, Melissa e Martina.

Cristiana Ciacci ha 50 anni, mentre il marito 45. Lei è nata dall’unione tra Little Tony e Giuliana Brugnoli. Lei ha dovuto fare in passato i conti con una terribile malattia, l’anoressia, che fortunatamente è riuscita a sconfiggere.