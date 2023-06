Matrimonio vip in gran segreto: pizzicati coi vestiti da cerimonia. E poi costretti a confessare il ‘sì’ a cose fatte. Praticamente tutto l’opposto di quanto avviene adesso, ovvero annunci ben prima della data, preparativi, addii al nubilato e Storie su Storie del grande giorno. Ma va anche detto che i due, da poche ore marito e moglie, sono stati sin dall’inizio molto riservati circa la loro relazione. Hanno mantenuto sempre un profilo molto basso e preferito stare lontano dai riflettori facendosi anche vedere poco insieme agli eventi di gala.

Si sono conosciuti sul set, nel 2017, ma hanno aspettato il 2022 per farsi vedere insieme davanti ai fotografi. Il primo red carpet, quello in cui hanno debuttato come coppia, è stato quello dei SAG Awards. Poi, anche di recente, quando al dito di lei era comparso un anello, l’attrice non ha mai voluto rispondere alle domande su un possibile matrimonio imminente.

Leggi anche: “Sposati”. Matrimonio per il vip, orgoglio italiano: c’erano anche le figlie della prima moglie





Matrimonio vip in gran segreto

Ma poi li due sono stati avvistati in abiti da cerimonia e con un inequivocabile bouquet di fiori, mentre facevano ritorno nel loro appartamento. A distanza di qualche ora è stata la stessa Naomi Watts a confermare il rumor che si stava facendo sempre più insistente: ha detto sì al compagno e collega Billy Crudup.

Per entrambi questo è il primo matrimonio, alle loro spalle però lunghe relazioni. Naomi Watts, 54 anni, ha avuto una breve relazione con Heath Ledger, poi è stata per oltre 10 anni la compagna dell’attore Liev Schreiber, con il quale ha avuto due figli. Billy Crudup, che ha conosciuto sul set della serie Netflix Gypsy, è stato legato alla collega Mary-Louise Parker e poi a Claire Danes.

Si sono sposati in gran segreto, senza che nulla trapelasse nei giorni precedenti. Naomi Watts ha indossato un abito di pizzo firmato Oscar de la Renta e sandali dorati di Gianvito Rossi, il neo marito un completo blu senza cravatta e con camicia bianca. Sotto al post che conferma le nozze, una marea di auguri anche da star come Gwyneth Paltrow, Julianne Moore, Michelle Pfeiffer e Katie Holmes.