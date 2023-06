Meraviglioso evento per il vip italiano, che attraverso il social network Instagram ha annunciato di essersi sposato. Tantissima emozione per i suoi ammiratori, che hanno ovviamente lasciato sotto il suo post una miriade di commenti per fargli i migliori auguri. Questi ultimi sono stati rivolti anche alla sua neo moglie, anche lei conosciuta a livello nazionale. Parliamo di Luca Parmitano, che si è unito in matrimonio nella meravigliosa regione Sicilia.

Nonostante siano trascorsi già diversi giorni dalla cerimonia, ha voluto dirlo a tutti solamente non molte ore fa. Luca Parmitano ha festeggiato il suo matrimonio il 2 giugno nell’isola italiana, anche perché lui è originario di Paternò. Bellissime le parole usate dall’uomo per celebrare al meglio questa ricorrenza, che sia lui che la coniuge non potranno mai cancellare dalla loro mente e dal cuore.

Luca Parmitano si è unito in matrimonio: chi è la moglie

Nel messaggio social Luca Parmitano ha utilizzato questa frase per rendere speciale la sua foto del matrimonio: “Spazio è ciò che ci unisce, non ciò che ci distanzia”. Si è vestito con l’uniforme del colonnello dell’Aeronautica e ovviamente è parso molto contento. Presenti dietro di lui anche le figlie dell’astronauta, Maia e Sarah, che sono state concepite con Kathy Dillow, la sua prima coniuge con la quale si è successivamente separato.

Come scritto dal sito Leggo, la moglie di Luca Parmitano si chiama Marta Guidarelli e lavora come responsabile delle risorse umane del gruppo Campari. Questi i principali commenti dei follower dell’astronauta, sotto l’immagine delle nozze: “Ma congratulazioni, buona vita”, “Auguroni di vero cuore”, “Avete appena iniziato un percorso pieno di gioia e di felicità”, “Tanta felicità per voi e congratulazioni per il matrimonio”.

Luca Parmitano, 46 anni, è noto per essere stato il primo italiano ad aver fatto un’attività extraveicolare quasi 10 anni fa. Ed è stato anche il primo connazionale al timone della Stazione Spaziale Internazionale. Lui ha ottenuto una medaglia d’argento al Valore Aeronautico, è diventato Cavaliere di Gran Croce Ordine al merito della Repubblica Italiana , una medaglia militare aeronautica per lunga navigazione aerea e croce per anzianità di servizio militare.