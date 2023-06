Fiori d’arancio per la coppia vip. Nel passato del giornalista italiano e direttore di Libero una lunga storia d’amore durata ben 9 anni con Daniela Santanché, poi un nuovo capitolo di vita al fianco dell’imprenditrice il cui fidanzamento risale all’anno 2016. Ma oggi arriva anche il fatidico ‘si’ proferito lontano da occhi indiscreti a Milano e celebrato dal sindaco di Milano Beppe Sala a Palazzo Marino. A diffondere i dettagli della cerimonia ci ha pensato il sito Dagospia dopo aver appreso un indizio rivelatorio apparso proprio sul profilo social della sposa: “Yes I Do”, recitava il post. Poi la conferma in diretta tv davanti alle telecamere di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati. La cerimonia arriva dopo ben 7 anni di fidanzamento e il più lontano possibile da occhi indiscreti: “Si! E che siano nuove fantastiche avventure fortunate e felici! Io ci credo al destino!”. Queste le parole a corredo di uno scatto che mostra oggetti scaramantici come cornetti e ferri di cavallo. I due neo-sposini hanno voluto tenere nascosto il lieto evento, per rispetto della privacy e per sottolineare l’importanza di un giorno decisamente significativo per ogni coppia che decide di promettersi amore eterno.

Leggi anche: “Quei due cogl*** con te”. Alessandro Sallusti choc contro Massimo Giletti. E lascia tutti così





Alessandro Sallusti e Patrizia Groppello si sono sposati: “È stata una sanatoria più che un matrimonio”

La cerimonia privata è stata celebrata a Milano presso Palazzo Marino e al cospetto del sindaco Beppe Sala. E oggi più che mai riecheggiano le parole di Patrizia Groppelli rese note al compimento dei quattro splendidi anni di fodanzamento: “Quando uscì la nostra storia ci davano al massimo due mesi”. L’imprenditrice, classe 1973, era legata al principe Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, mentre Sallusti, classe 1957, a Daniela Santanché.

“Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”, sono state le parole di Patrizia davanti alle telecamere del salotto televisivo di Barbara d’Urso. Il matrimonio tra l’imprenditrice e il principe avrebbe raggiunto il capolinea in seguito a un presunto tradimento del principe Dimitri Kunz D’Asburgo con la politica. E correva l’anno 2017 quando Patrizia Groppelli ha annunciato la rinuncia al cognome dell’ex marito: “Entriamo nel 2017, a testa alta, senza ipocrisie o furbizie”.

“Quindi ora ti chiami Patrizia Groppelli Sallusti”, sono state le parole di Barbara d’Urso proferite in tv al cospetto della coppia nel corso del collegamento mandato durante l’ultima puntata della stagione di “Pomeriggio Cinque”. “Ho anche il bouquet”, ha detto Patrizia mostrando la composizione ai fan. E Alessandro Sallusti ironicamente ha replicato: “È stata una sanatoria più che un matrimonio”.