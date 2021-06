Stava giocando a padel e si è fatta male al menisco. Sui social Samantha De Grenet ha informato tutti i suoi follower sulle sue condizioni. Si è mostrata con un paio di stampelle e ha detto: “Dopo visita specialistica dal dottor Stefano Lovati, risonanza magnetica e ancora visita, il responso è: lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe, quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre VA TUTTO BENE!!!!

Non si è operata, ma ha dovuto affrontare un periodo di terapia e non poteva appoggiare la gamba a terra. Un infortunio che può capitare, ma che ha tempi di guarigione lunghi. E per riprendere al massimo, bisogna avere pazienza. Sui social network Samantha De Grenet ha rivelato anche come si è fatta male. Un utente le ha chiesto: “Te lo sei fatta giocando a Padel?”. La De Grenet conferma: “Credo di sì”. Il padel è una variante del tennis che sta spopolando in tutto il mondo. Uno sport molto praticato anche dai personaggi famosi, soprattutto gli ex calciatori.

Dopo aver giocato a padel, lo sport attualmente in voga tra i vip, ha avvertito dei problemi. Per questo, si è sottoposta alla visita del dottore Stefano Lovati. La risonanza magnetica ha specificato le problematiche che l’ex gieffina ha affrontato nelle ultime settimane. Per lei non è stata una bella notizia, ma ha affrontato l’infortunio con la solita tenacia e determinazione che la contraddistinguono.





E nelle ultime ore ha postato una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae per la prima volta senza le stampelle: “Primo bagno, ma soprattutto senza stampelle…inizia la mia riabilitazione anche in acqua.

La foto non è un granché ma il Mood è quello giusto!”, ha scritto Samantha De Grenet facendo sapere le sue condizioni di salute a tutti i suoi fan. Non è la prima volta che la showgirl si trova a dover fare i conti con dei problemi di salute: qualche anno fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno.

Era al mare quando si è accorta che qualcosa non andava: mentre era sdraiata a prendere il sole, si è accorta di un “bozzo” al seno: “Nel 2018, stavo al mare sdraiata vicino a una mia amica e sento un bozzo al seno. Lo faccio sentire anche alla mia amica, che mi dice: ‘Vatti a fare un controllino, così stai tranquilla’”. Quindi ha rimarcato quanto sia importante fare prevenzione: “Devo dire che la prevenzione è fondamentale. Una diagnosi precoce, in alcuni casi, per alcune malattie, ti può salvare la vita. Bisogna fare i controlli almeno ogni anno. Se sei una persona che ha familiarità con un certo tipo di tumore, un’ecografia ogni sei mesi male non fa”.