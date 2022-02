Mamma bis: è nata Isabella. L’annuncio arriva su Instagram, ma con qualche giorno di ritardo perché la piccola è venuta al mondo il 2 febbraio 2022. Sì, 2/2/22 come scrive lei nella didascalia del post dove rende nota la lieta notizia. E, appunto, il sesso, il nome e la data della nascita della sua bambina, che fa però vedere nella culla.

Ma quella manina che esce fuori la rende comunque bellissima. “Isabella James Statham, 2.2.22”, ha scritto precisamente Rosie Huntington-Whiteley, la famosissima top model britannica 34enne che col compagno attore Jason Statham ha dato così una sorellina al maggiore Jack, 4 anni.

“È nata Isabella”: fiocco rosa per la modella

Anche l’annuncio della dolce attesa era arrivato via Instagram. A fine agosto scorso Rosie Huntington-Whiteley ha pubblicato una gallery di alcuni suoi look per mostrare, alla fine, il pancino della gravidanza già avanzata. “Taaa daahhh! Secondo round”, ha scritto la modella nel post, seguito da numerosi commenti e congratulazione da parte di follower e amici vip, tra cui anche Chiara Ferragni.





Rosie Huntington-Whiteley e Jason Statham sono fidanzati dal 2016, dopo quasi 5 anni di frequentazione. Ma c’è chi giura che i due si sarebbero già sposati in gran segreto. Nel 2017 è arrivato il loro primogenito, Jack Oscar e lei ad Harper’s Bazaar Uk aveva raccontato come diventare madre avesse cambiato in meglio la sua vita. “Sembra così cliché, ma è stata l’esperienza più magica”.

Ai fan che le chiedevano se le sarebbe piaciuto avere più figli, la top model aveva replicato semplicemente che sì, le sarebbe piaciuto. E ora è nata la piccola Isabella, anche per la gioia del compagno che Rosie Huntington-Whiteley aveva definito un “padre modello”. “Lui è felice di svegliarsi alle 5 del mattino per occuparsi del bambino e lasciarmi così dormire un’ora in più. È un papà fantastico, molto pratico, e un grande compagno, sono davvero fortunata”.