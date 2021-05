Rosalinda Cannavò torna a far parlare di sé. Solo poche ore fa Dayane Mello aveva dato l’annuncio di una nuova e più forte riappacificazione. La notizia era arrivata dopo la morte della madre della modella brasiliana. Momento drammatico, dopo il lutto di febbraio dovuto alla morte del fratello Lucas. “Lei è stata sempre con me nei miei momenti di dolore e non poteva esserci persona migliore per essere con me in questo momento di vittoria e conquista”, scrive Dayane Mello, facendo riferimento alla Cannavò.



“La nostra amicizia, il nostro amore, possiamo definirlo in modi infiniti perché non abbiamo bisogno di etichette, ha sempre avuto complicità, l’una è sempre stata il sostegno dell’altra – conclude Dayane Mello – Nella stanza dei provini, quando ti ho visto, sapevo che sarebbe durata per sempre. Saremo sempre qui l’una per l’altra e non c’è niente di più concreto e certo della nostra complicità. Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te. Ti amo”.



Parole che avevano colpito nel profondo Rosalinda Cannavò e tutti i fan dei Rosmello dopo che, negli ultimi tempi, era evidente che qualcosa si fosse rotto, perso per strada. Rosalinda Cannavò aveva trovato l’amore in Andrea Zenga e Dayane Mello si era goduta l’ottimo quarto posto al reality di Alfonso Signorini. Rosalinda Cannavò è felice accanto al suo nuovo compagno ma ora lamenta qualche problema fisico.







È stata lei a informare tutti con un post sui social. ““Ragazze sono giorni che sto male con la cervicale, con la schiena. Non chiudo occhio da un po’ di giorni infatti si vede dalle mie occhiaie – ha spiegato Rosalinda Cannavò nel corso di una diretta Instagram – Devo farmi curare questo problema. Purtroppo non so veramente come trovare la soluzione. Oggi andrò da un fisioterapista probabilmente perché devo necessariamente farmi curare questo problema”.



Poi Rosalinda Cannavò ha continuato: “Tra l’altro Anna, la custode dove sta Andrea, mi ha fatto un massaggio con un prodotto straniero che dicono sia molto efficace. Vediamo se fa effetto. Io incrocio le dita. Non ce la faccio più. Vi faccio sapere se trovo il fisioterapista e stasera starò meglio. Anche perchè domani devo partire”.