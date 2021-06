La loro storia d’amore è nata proprio all’interno delle mura della Casa del Grande Fratello Vip. Ci sono stati momenti difficili. E dire che poi l’attrice era anche fidanzata con un altro che l’aspettava fuori. Ma una volta allontanatisi, per così dire, dalla luce accecante dei riflettori, la storia tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha potuto dispiegarsi. Lei ha lasciato il suo fidanzato storico, Giuliano Condorelli, con cui la relazione era ormai giunta al capolinea.

Il suo cuore ha potuto battere solo per Andrea e per i due è iniziata anche la convivenza. Tutto a gonfie vele insomma. Salvo quel messaggio proveniente da Rosalinda in cui si parlava di una rottura tra i due ex gieffini. “Ciao a tutti ragazzi, volevo dirvi che io e Andrea ci siamo lasciati. Mi dispiace ma ho capito che non lo amo. Siamo rimasti in buoni rapporti”. Niente di vero. Come una furia l’attrice ha dichiarato che quello era un profilo fake. Non c’è stata nessuna crisi.

E oggi Rosalinda Cannavò ha nuovamente manifestato tutto il suo amore per il suo Andrea Zenga. Dopo una divertente giornata trascorsa a Gardaland l’attrice ha dedicato al suo compagno parole dolcissime che confermano come la loro relazione prosegua alla grande. Anzi è ancora più salda che mai. La stessa ha accompagnato la foto insieme a Andrea al tramonto con questa dichiarazione: “Fidanzato, migliore amico, compagno con cui la parola d’ordine è DIVERTIMENTO ♥️ felice ogni giorno di più di averti al mio fianco !”.





Ovviamente in tantissimi hanno commentato positivamente: “Siete stupendi ❤️❤️❤️❤️😍 non ci sono altre parole per descrivervi ❤️State realizzando tutto quello che vi siete promessi ❤️Vi voglio bene. Siete veramente speciali ❤️”. C’è addirittura chi è sul punto di commuoversi: “Potrei piangere, mai parole furono più giuste e adatte a descrivere il vostro rapporto ♥️♥️”. I due piccioncini hanno conquistato davvero tutti. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non potrebbero essere più innamorati.

Era stato lo stesso Andrea Zenga ad ammettere che, dopo una fase iniziale di dubbi legati alla precedente storia di Rosalinda, non desiderava altro. Una ragazza pura, semplice, proprio quella che da tempo stava cercando. Tra i due, oltre all’attrazione e alla passione, c’è anche una grande complicità, come dimostra questa gita a Gardaland. Rosalinda Cannavò ha cercato di far superare al fidanzato la paura per le grandi altezze. La risposta di Andrea: “Io ho già dato, faccio il bruchetto”. Ma l’amore, quello sì invece che vola altissimo…