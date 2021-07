Rosa Di Grazia e l’ex tronista di UeD. Gli indizi parlano chiaro e il gossip è una vera bomba

Amici 20 è finito da tempo ma la curiosità sui protagonisti resta altissima. Al di là dei successi e dei progetti futuri di cantanti e ballerini del talent, il pubblico vuole sapere qualcosa sulla vita privata dei protagonisti dell’ultima edizione del talent.

Giulia Stabile, la vincitrice di questa edizione, e Sangiovanni sono sempre uniti e innamorati e prosegue a gonfie vele anche la relazione tra la ballerina Martina Miliddi e il cantante Raffaele. Non si può dire lo stesso della relazione tra Rosa Di Grazia e Deddy, che metà giugno hanno confermato di aver chiuso la relazione nata proprio tra i banchi della scuola di Maria De Filippi.

Rosa Di Grazia insieme all’ex tronista di Uomini e Donne

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta. Questo periodo di silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”, aveva detto Rosa Di Grazia.





“Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Forse anche per questo ci ho messo un po’ di più a parlarne apertamente. Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno… – aveva concluso – semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.

Dopo la fine della storia con Daddy, Rosa Di Grazia è stata avvistata in compagnia di un ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Alessandro Zarino, già tentatore di Temptation Island che fece vacillare la storia tra Jessica e Alessandro. I due hanno pubblicato delle stories da Ischia, stesso ristorante e stessa barca e dopo sono stati visti al concerto di AkaSeven e Gigi D’Alessio.