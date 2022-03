Romina Power ricoverata in ospedale. Ore di apprensione tra i fan della cantante non appena diffusa la notizia. L’ex moglie di Al Bano si è sottoposta a un intervento chirurgico e l’annuncio è stato dato dalla figlia, Romina Carrisi attraverso il profilo Instagram dove ha informato tutti e in tempo reale sulle condizioni di salute della madre.

“Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”, scrive Romina Carrisi, aggiungendo: “sta bene, è coccolata e quasi pronta per tornare a ballare la salsa con me”.





E per la cantante non è stata la prima volta. Nel 2019 Romina si è sottoposta a un altro intervento ma non è chiaro ad oggi se sia avvenuto o meno allo stesso ginocchio. La notizia del ricovero attuale pare sia giunta come un fulmine a ciel sereno anche per lei, visto che il suo ultimo post su social non faceva alcun riferimento all’operazione.

Con una tazzina di caffè, Romina di recente aveva scritto: “Ogni vicino può essere un insegnante”. Oltre a Romina junior, in ospedale pare sia stata presenta anche Cristel Carrisi. Per chi non lo sapesse, la figlia d’arte di Romina è spesso apparsa come ospite nelle trasmissioni televisive, arrivando a partecipare come naufraga de L’isola dei famosi 2005.

Esperienza della quale pare essersi poi pentita: “Vivere su un’isola deserta mi incuriosiva e volevo sperimentare questa sensazione. Col senno di poi, però, non avrei accettato perchè non avevo le giuste attrezzature nè psicologiche nè fisiche“. Ma non solo. Nel 2021 è approdata anche ad Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Italia in lutto, con lei se ne va un pezzo importante della storia del paese. Aveva 99 anni