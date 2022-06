Un altro fiocco rosa in arrivo: Romee Strijd e il futuro marito aspettano una bambina. La modella di Victoria’s Secret è già mamma di Mint, la bimba avuta sempre da Laurens van Leeuwen, il suo fidanzato dai tempi del liceo che a inizio anno le ha fatto una bellissima proposta di matrimonio.

Un momento molto romantico che la famosa modella di origini olandesi, diventata famosa per essere tra gli angeli di Victoria’s Secret, ha poi condiviso sul suo profilo Insatgram, lo stesso dove ha annunciato l’arrivo di un’altra femminuccia come riporta anche il settimanale Chi.





Romee Strijd incinta di una bambina: secondo fiocco rosa per la modella

La proposta di nozze è arrivata durante una vacanza in Svizzera organizzata per festeggiare il12esimo anniversario di fidanzamento con Laurens van Leeuwen. Che ha voluto stupirla inginocchiandosi con l’anello in mano durante un’escursione tra le montagne innevate. La risposta di Romee Strijd è stata ovviamente “sì”.

Ma non si sono ancora giurati amore eterno: qualche giorno fa è arrivata la sorpresa della seconda gravidanza, poi il gender reveal party con l’annuncio di un altro fiocco rosa. La piccola Mint, che è nata nel 2020, sarà dunque una sorella maggiore. La prima gravidanza è stata una grande vittoria per Romee Strijd perché, come spiegato in un lungo post, la sindrome dell’ovaio policistico le aveva creato grossi problemi con il ciclo mestruale, quindi con la possibilità di rimanere incinta.

“Due anni fa mi è stata diagnosticata la sindrome dell’ovaio policistico dopo che non avevo avuto il ciclo per 7 anni. Ho fatto delle ricerche e ho capito che la mia non era una sindrome dell’ovaio policistico tipica, ma era causata dal mio corpo che era in perenne modalità di combattimento, cioè sempre sotto stress”, aveva raccontato la top model che tra pochi mesi diventerà mamma bis. Non vede l’ora.

