Momento super emozionante per la famosa vip, che ha ricevuto la sua proposta di nozze dal suo compagno di vita. I due sono già diventati genitori di una splendida bambina e adesso hanno voluto coronare un altro sogno e sono pronti molto presto a diventare marito e moglie. L’avvenimento si è verificato in montagna, in una location da lusso scelta dall’uomo. Ovviamente emozionata la futura sposa, che non poteva fare altro che rispondere di sì a questa richiesta sentimentale della sua dolce metà.

Le immagini dell’evento romantico e commovente sono state pubblicate sul profilo Instagram della ragazza e poi postate anche dalla pagina Instagram ufficiale del magazine ‘Chi’. Tantissimi follower hanno iniziato a commentare questo lieto evento e la giovane vip sarà molto soddisfatta dei messaggi dei suoi fan. Tutti aspettavano con trepidazione questo momento, che finalmente è arrivato. Ormai lei ha trovato la sua stabilità amorosa e molto presto potremo vederli entrambi salire all’altare.

Il magazine ‘Chi’ ha scritto: “Lei ha detto sì. Proposta ad alta quota in Svizzera. Il padre di sua figlia ha pensato a tutto per chiederle la mano, anche all’elicottero privato”. Questi alcuni dei commenti degli utenti: “Ma quel diamante è splendido”, “Anello grande quanto una roccia”, “Congratulazioni”. Ma non sono mancate nemmeno le critiche: “Tutto bello, ma ha pensato più a fare bella figura col mondo”, “Tutta questa scenografia avrebbero potuto evitarla, non va affatto bene per me”.





A sposarsi sarà Romee Strijd, la supermodella di Victoria’s Secret originaria dell’Olanda. Nata a Zoetermeer nel 1995, Romee Strijd ha cominciato nel 2011 a lavorare con la ‘DNA Model Management’ e nel 2015 è poi diventata un Angelo di Victoria’s Secret. Ma è stata anche il volto di molte pubblicità di Alexander McQueen, Donna Karan, Giuseppe Zanotti e H&M. Cinque anni fa è stata protagonista nel videoclip della canzone di Justin Bieber e David Guetta, che si chiama ‘2U’. E vediamo con chi si unirà in matrimonio.

Per quanto riguarda appunto la sua vita privata, Romee Strijd è legata a Laurens Van Leeuwen, il quale è il figlio del famoso conduttore televisivo olandese Bert Van Leeuwen. La coppia si è formata nel 2010 e il 28 maggio del 2020 i due avevano annunciato che sarebbero diventati genitori. Nel dicembre di due anni fa è nata la piccola, dopo che lei ha combattuto contro la sindrome dell’ovaio policistico.